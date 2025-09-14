Mario Bros: ¿Cómo activar el modo en WhatsApp? Paso a paso

Este 2025 marca un hito especial para uno de los personajes más icónicos de los videojuegos: Mario Bros celebró 40 años de aventuras, saltos y rescates heroicos.Para conmemorar este aniversario, te enseñaremos cómo transformar tu WhatsApp con un divertido “modo Mario Bros”, que cambiará por completo la apariencia de la aplicación y le dará un toque nostálgico inspirado en el mundo del plomero más famoso del Reino Champiñón. Antes de comenzar, es importante mencionar que este “modo Mario Bros” no es una función oficial de WhatsApp. Se trata de un método creativo para personalizar la app, y aunque no hay soporte oficial, sigue siendo seguro si utilizas aplicaciones confiables para la edición de íconos, fondos y teclados. Es importante aclarar que WhatsApp no cuenta con un modo oficial llamado “Mario Bros”, sin embargo, existe un método para transformar la app y darle un estilo totalmente inspirado en el plomero.Antes, debes saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.Si aún así deseas activar el “modo Mario Bros”, sigue estos pasos: Ícono de WhatsApp Fondo de pantalla de WhatsApp Teclado de WhatsApp Con estos pasos, tu WhatsApp estará listo para celebrar los 40 años de Mario Bros con un estilo único y divertido. ¡Que comience la aventura en cada chat! Todo indica que Nova Launcher, la herramienta favorita de los usuarios de Android para personalizar su teléfono, vive sus últimas horas.Kevin Barry, fundador y desarrollador original de esta app, anunció esta semana su salida de la compañía Branch, por lo cual Nova dejaría de recibir actualizaciones y, eventualmente, se volverá obsoleta.Al momento, no hay una postura de la propietaria de la aplicación, pero las esperanzas se reducen si consideramos que el año pasado Branch despidió a buena parte de sus desarrolladores.Así que aprovecha para celebrar a Mario y, de paso, para agradecer a Nova Launcher la infinidad de opciones de customización que nos facilitó durante estos años. EE