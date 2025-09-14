Aquellos que les encantan las películas mexicanas contemporáneas, una de las opciones actuales en la cartelera de cine tapatía se encuentra la película Autos, mota y rocanrol, ideal para ver en la pantalla grande, en el marco del 54 aniversario del Festival de Avándaro.

Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama narra con humor y mirada crítica los orígenes del legendario festival que sacudió al país en 1971. Lo que comenzó como un intento por organizar una carrera de autos y un pequeño concierto terminó convirtiéndose en el concierto de rock más grande en la historia de México.

Autos, mota y rocanrol. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Asimismo, es un homenaje sonoro a las bandas que marcaron a toda una generación, grupos como Los Dug Dug’s, Tequila, Peace and Love, El Ritual y Three Souls in My Mind —hoy considerados pilares del rock mexicano— cobran nueva vida en esta cinta, cuya banda sonora celebra la potencia musical y el espíritu contracultural que definió a los años setenta.

La película no sólo revive el festival, sino también la vibración colectiva de una juventud que encontró en el rock un lenguaje de libertad.

"Autos, mota y rocanrol" está filmada en 16mm y Súper 8mm, lo que permitió crear una estética visual coherente y vibrante, fusionado con imágenes actuales con valioso material de archivo proporcionado por la Filmoteca de la UNAM, dando como resultado una experiencia cinematográfica que mezcla con ingenio la ficción con la memoria histórica.

Autos, mota y rocanrol

De José Manuel Cravioto.

Con Emiliano Zurita, Alejandro Speitzer, Juan Pablo de Santiago, Ianis Guerrero, Luis Curiel, Enrique Arrizon.

México, 2025.

XM