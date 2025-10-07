Lucerito Mijares reacciona al resultado de La Casa de los Famosos, no ganó su favorito

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin este domingo, y fue Aldo de Nigris se consagró como el gran vencedor del reality, mientras que las posiciones restantes fueron reveladas una a una, generando un sinfín de comentarios en redes sociales.

Uno de los nombres que más resonó tras la coronación fue el de Abel Sáenz R., conocido popularmente como Abelito, quien se ganó el cariño de la audiencia a lo largo de la competencia. Originario de Zacatecas, el creador de contenido formó parte del Cuarto Noche, junto a Mar Contreras y Aldo de Nigris, con quienes desarrolló una amistad sincera durante su estancia en la casa.

Abelito se queda con el tercer lugar

Contra muchos pronósticos, Abelito logró llegar hasta la final y obtuvo el tercer lugar, superando a Shiky y Mar, pero quedando detrás de Aldo y del segundo finalista. Su desempeño fue reconocido por gran parte del público, aunque el resultado no estuvo exento de polémica. En redes sociales circularon todo tipo de reacciones, incluyendo un video de su padre visiblemente molesto por el desenlace del programa.

Aun así, Abelito mostró una actitud positiva y celebró el triunfo de su amigo Aldo. Incluso, de Nigris tuvo el gesto de ofrecerle compartir la mitad del premio, propuesta que Abelito rechazó con gratitud, dejando ver su compañerismo y deportividad.

Lucerito Mijares apoya públicamente a Abelito

Después de la final, Lucerito Mijares expresó en redes sociales su descontento con los resultados del reality, dejando ver su apoyo total hacia Abelito. En su cuenta oficial de X, la cantante escribió sorprendida:

“¡QUEEEE?? @ElAbelitoOf ganador por siempre” "Estoy hablando de #LaCasaDeLosFamososMx y no puedo creer que alguien que no dio pelea y no tenía ningún pex, no haya ganado!"

Con estos mensajes, Lucerito dejó claro que consideraba a Abelito su favorito, pese a que no se quedó con el primer lugar. La intérprete también cuestionó que algunos concursantes con actitudes conflictivas avanzaran más en la competencia, mientras su preferido no alcanzó la victoria.

Las publicaciones de Lucerito desataron una ola de comentarios entre los internautas, muchos de los cuales compartieron su opinión y aseguraron que Abelito merecía al menos el segundo puesto o incluso haberse coronado campeón.

Pese a su inconformidad inicial, la hija de Lucero y Mijares también felicitó a Aldo de Nigris por su triunfo, destacando su generosidad con sus compañeros.

"¡VAMOOOOSS @DeNigris9! Te adoramos y al compartir tu premio más!!!"

Con estas palabras, Lucerito mostró madurez y equilibrio al reconocer el esfuerzo de Aldo, sin dejar de expresar su cariño por Abelito. Su reacción refleja el entusiasmo que generó la final de La Casa de los Famosos México 2025, una edición que mantuvo a los espectadores al borde del asiento hasta el último momento.

