Adal Ramones y Yordi Rosado se reconcilian durante programa

Los recuerdos de sus padres y familia en su infancia, los buenos momentos cuando tocaron la fama con "Otro Rollo", el secuestro que sufrió, entre otros temas fueron el preámbulo para que Adal Ramones y Yordi Rosado, frente a las cámaras, confesaran el motivo por su distanciamiento y que entre lágrimas se pidieran perdón.

Una de las charlas que se tenía pendiente desde que el escritor y conductor estrenara su programa en YouTube, "La entrevista con", era con quien fuera su jefe y amigo por muchos años, y por supuesto que llegó la hora de la verdad, como así tituló el mismo Yordi en su cuenta.

Con el clásico adelanto de que lo que verán sus seguidores dio inicio la charla, no sin antes, hacer la presentación debida y advertir que necesitarían muchos pañuelos desechables, porque iba a hacer un programa lacrimógeno en todos los sentidos.

Ya instalados y con sus respectivas bebidas, Yordi preguntó sobre la infancia de Ramones, quien inmediatamente habló de sus padres, hermanos y de las travesuras que realizó cuando era niño. También explicó que desde muy pequeño uno de sus sueños era llegar a la televisión y ya ahí, "cambiar la forma en la que se realizaba".

Entre bromas y risas con los recuerdos una vez que ya estaban en los cuernos de la Luna con "Otro Rollo", los dos revelaron que sí andaba de pachanga en pachanga bebiendo y que hubo momentos que los table dance, en especial uno, era casi su hogar.

También hablaron sobre las cosas arriesgadas que realizaron al aire, como cuando a Yordi le realizaron una endoscopía y que en ese momento, quien fuera el conductor principal, tuvo mucho miedo por lo que le hubiera pasado, ya que lo consideraba como su hermano menor.

Tras esto, Adal volvió a retomar el tema de su secuestro, las horas de angustia que vivió, pero sobre todo el deseo de que su "amigo" no se hiciera cargo de esto, ya que le preocupaba lo que podía haber hecho en ese momento.

"Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa, pero yo dije 'ojalá que no le encarguen a Yordi mi rescate', entonces fue cuando me preguntan quién quieres que se encargue...", se detuvo Adal tras la interrupción de su compañero, quien le preguntó el por qué no quiso que él se hiciera responsable de eso.

"No, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía... Tú hubieras hecho todo con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño que nos tenemos, entonces fue cuando escogí a Memo (Del Bosque) porque siempre él y yo andábamos como del pique. Y fue la mejor decisión que hice...", aseguró.

Tras esto, llegó ahora sí el momento de "la verdad" en donde se confesaron el por qué se distanciaron.

"Nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos y luego mucha gente nos ha preguntado: '¿Se distanciaron?, ¿se pelearon?..'", cuestionó Yordi no sin antes aclarar que por esta situación se sintió muy molesto.

Y directo y sin poner filtros, Adal directamente aclaró la raíz de su alejamiento y que por vez primera lo dijo.

"¿Por qué nos distanciamos amigo? Porque al final de cuentas, creo yo que yo como amigo te apoyé más a ti en tú momento de separación que en lugar de apoyar a los dos... Sí quise que los dos estuvieran bien, pero al ver que no se podía te apoyé más a ti. Creo que fue un error, creo que en el momento en que no pude juntar a los dos debí haberme salido, sin embargo, amigo yo te veía muy mal, yo te veía muy deprimido, yo te veía realmente mal y te apoyé más a ti, en lugar de haber hecho un apoyo a los dos...".

"Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas quedo yo como el tercer en discordia porque al final de cuentas te apoyé más a ti, no apoyé a los dos. Creo que ahí estuvo el error, y tú cuando volviste, cuando tú lo volviste arreglar, ya no tenía yo cabida ahí porque yo te había apoyado demasiado a ti", reveló Ramones en referencia al problema que Yordi tenía en ese tiempo con su pareja.

Por supuesto, Yordi también expuso los motivos por lo que el distanciamiento se dio entre ellos, lo que por primera vez tocaron.

"Lo que está pasando tuvo que ver más bien con nuestras exrelaciones, ni tampoco tuvieron las exparejas que ver... cuando hay dos parejas que se llevan tan bien tanto tiempo, y hay conflictos de pareja como todas las parejas tienen, se empiezan a conflictuar...", comentó.

"Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí como un rechazo...", aseguró Yordi refiriéndose al divorcio entre Ramones y Gaby Valencia, a lo que contestó el invitado, "yo quería estar solo".

Tras esto hubo un reclamo, ya que Ramones reveló que tras su separación, lo primero que recibió de Yordi no fue una palabra de apoyo sino la frase clásica cuando se hay un divorcio "organizamos algo en tu depa", a lo cual el conductor negó y de ahí hubo una pequeña discusión.

Rosado le comentó a su invitado que al final lo que él quería hacer era apoyarlo, pero que este se alejó no sólo unos meses sino un año. Tras esto los dos hicieron un pacto de hermandad y al final, con una tarjeta sellaron esto con las palabras "siempre estaré ahí".

