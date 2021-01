Michelle Rodríguez presentará en streaming “Stand encerrados”

El sábado 9 de enero a las 20:30 se estrenará vía streaming el show “Stand encerrados”, donde Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint presentarán un espectáculo lleno de risas y diversión a través de sus experiencias cotidianas.

Después, en punto de las 23:00 horas del mismo día, el contenido estará disponible por 24 horas más para quienes no pudieron verlo en la primera oportunidad. La producción es de Edgar Torres y David Ahedo. Y en entrevista es la propia Michelle quien habla de este proyecto donde por ejemplo, ella abordará lo que le ha significado llegar a los 30 años de edad.

“Este es un show que ya se grabó para el streaming, lo hicimos con cinco personas del público más el equipo de producción bajo todas las medidas de seguridad y con toda la buena vibra para que lo disfruten el 9 de enero desde la comodidad de su casa. Algo muy padre que tiene este show es que va estar liberado 24 horas para que lo puedan ver en cualquier parte del mundo y no vayan a tener problemas de horario”, comparte.

Explica además que cada uno de los participantes tendrá su momento para hacer su rutina y Verónica fungirá como la host de la velada, “con ella también haremos algunas dinámicas diferentes, vamos a estar cotorreando, porque es stand up y un poquito más”.

Sobre la trayectoria que tiene en cine, teatro y televisión, conjugada con la comedia, dice Michelle que ha sido una gran aventura poder diversificarse en su carrera.

“Estoy muy contenta de poder hacer cine, teatro, tele y stand up. Cada uno tiene su encanto y su nivel de dificultad y este nuevo formato en el que estamos haciendo los shows ‘en vivo’, son una gran oportunidad —aunque no se comparan con (los presenciales)— porque nos acercamos al público desde otro lugar y otra faceta, a mí me pone muy contenta porque es seguir jugando con la gente, porque el stand up es algo que disfruto mucho, que me divierte y que me permite ser yo”.

Por otro lado, cuenta Michelle que el episodio "Home Office, un especial de Mirreyes contra Godínez” que se puede ver por Amazon Prime, le ha gustado mucho al público y no descarta que el proyecto siga generando más contenido: “Mucha gente se ha encontrado en esos personajes desde la primera película y ahora con este especial, todavía más. Yo la verdad creo que sí seguiremos con esta aventura de ‘Mirreyes contra Godínez’ porque hay muchas historias y anécdotas que contar y compartir”. Recordó que para rodar el proyecto, los ensayos fueron por Zoom.

Además, destaca que se vienen nuevas temporadas de “40 Y 20” y “Me caigo de risa”, esperando también que pueda darse una siguiente entrega de “La culpa es de la Malinche” por Comedy Central donde comparte espacio con la propia Verónica, además de Mónica Escobedo, Bea y Alexis de Anda. A la par, Michelle sigue generando contenidos musicales en sus redes sociales que la conectan aún más con su público.

Horarios y costos

“Stand encerrados”. Sábado 9 de enero a las 20:30 horas; estará disponible a partir de las 23:00 horas hasta el domingo 10 de Enero a las 20:30 horas. Precio de los accesos en 180 pesos. Navega en https://www.goliiive.com.mx/stand-encerrados.