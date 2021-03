Michelle Rodríguez es “Más bonita que ninguna”

El próximo sábado 27 de marzo en punto de las 20:30 horas, se transmitirá el streaming de Michelle Rodríguez, “Más bonita que ninguna”, un unipersonal donde la actriz y comediante cantará, bailará, hará imitaciones y hasta desarrollará breves escenas dándole rienda suelta a sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones y sus dudas. La producción es respaldada por Morris Gilbert y los creativos Joserra Zúñiga, Lety Amezcua, Analí Sánchez Neri y David Ahedo.

“Estoy muy contenta y muy emocionada, porque más que un sueño hecho realidad, es algo que no me esperaba, es un show unipersonal en donde voy a cantar, a cotorrear, a conducir, a imitar y a abrirles mi corazón”, comparte en entrevista Michelle, quien confiesa que esta experiencia es toda una locura. El espectáculo ya fue grabado en vivo y una vez que se estrene podrá verse online en todo el mundo, enfatiza la actriz.

Sobre su conexión con Morris Gilbert, señala, “lo quiero mucho, es una persona a la que admiro y que llevo en mi corazón, le agradezco porque siempre ha confiado en mi talento, y creo que la lealtad va de un lado para otro, hemos tenido una gran conexión, con él fue con el primero que comencé a trabajar, y que de pronto me diga que quiere hacer un show mío, me hace sentir muy feliz y honrada, sé que él está contento con el resultado”.

Reitera que sobre la línea del espectáculo, hablará sobre su vida personal, las citas, el teatro y “todos estos medios que tenemos, con esta voz interior que de pronto se convierte en nuestro peor enemigo, todo esto está contado con canciones de los 80 y grandes anécdotas, además con alter ego que está en escena, es un puppet que se llama ‘Michi’ y que estará un poco entre apoyándome y haciéndome el show imposible”.

Este proyecto no está diseñado para cualquiera, se requiere de magia, carisma, compromiso y una gran trayectoria detrás, requisitos con los que Michelle cumple a la perfección. “Sobre todo también valentía, que sí de pronto no es sencillo, por eso también estoy tan agradecida con Morris que me da la oportunidad de jugar en tantas facetas y de hacer este show tan a placer, fue un reto muy grande que he disfrutado mucho”, finaliza.

Michelle acaba de estrenar “Guerra de likes” en Amazon Prime, cinta que protagonizan Regina Blandón y Ludwika Paleta, también estrenará en Netflix la película “Sin hijos”, la cual también protagoniza Regina Blandón. Y actualmente se le puede ver en el programa de televisión “Me caigo de risa”.

AGENDA

“Más bonita que ninguna” con Michelle Rodríguez, sábado 27 de marzo a las 20:30 horas a través de Ticketmaster Live. Boletos en 180 pesos hasta el 25 de marzo, 26 y 27 costarán 225 pesos.

LS