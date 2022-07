Michael Jackson: Eliminan tres canciones del artista de las plataformas de música

Tras doce años de la publicación de un álbum póstumo con temas inéditos de Michael Jackson, Sony Music decidió eliminar tres de esas canciones de las distintas plataformas de música, esto supuestamente por dudas sobre la autenticidad de la voz del cantante estadounidense.

La fundación que gestiona su legado, Estate of Michael Jackson, y Sony Music, anunciaron a través de un comunicado que tomaron la decisión de retirar tres canciones, "Breaking News", "Monster" y "Keep Your Head Up" del álbum "Michael" del año 2010 como "la mejor y más simple forma de dejar atrás de una vez por todas la conversación asociada a estas canciones".

"Esto no tiene nada que ver con la autenticidad de las canciones sino que se trata de dejar atrás las distracciones que las rodean", afirman en el comunicado.

Las tres canciones, que habrían sido grabadas en 2007, desaparecieron de las plataformas de streaming el pasado 30 de junio, según los medios locales.

Sus fans llevaban años manifestando dudas sobre la autenticidad de la voz de Jackson. Según algunos medios, se trataría de la voz del cantante italoestadounidense Jason Malachi.

En 2014, Vera Serova, una de sus fans, presentó una demanda contra las tres canciones por violación de la ley de protección del consumidor, competencia desleal y fraude.

Según la revista Variety, la justicia falló cuatro años más tarde a favor de la fundación y de la discográfica.

Tanto la fundación como Sony pretenden que su decisión de retirar las canciones permita centrar la atención en los proyectos existentes y los nuevos para celebrar el legado del cantante, entre ellos un musical de Broadway MJ, un filme biográfico sobre el intérprete de Thriller, de cuyo lanzamiento se cumplen en noviembre 40 años.

Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años, de una sobredosis de un potente anestésico administrado por su médico personal, Conrad Murray, para ayudarle a tratar el insomnio en vísperas de presentar su show "This is It" en Londres. Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2011 y condenado a cuatro años de cárcel de los que solo cumplió dos.

MF