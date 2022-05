Bad Bunny: Comparan al cantante con Michael Jackson; Benito habla al respecto

Sin duda alguna uno de los cantantes que está rompiendo récords y su música está siendo escuchada en todo el mundo es Bad Bunny, que cada canción que sale genera millones de reproducciones y descargas en las plataformas.

Hace unos días se dio a conocer que el cantante puertorriqueño rompió varios récords con su nuevo disco llamado "Sin ti", esto después de que al momento de su lanzamiento sus canciones fueron escuchadas en todas partes.

Uno de los temas que se habla es que si "El conejo malo" ha llegado a impactar lo suficiente en todo el mundo como lo han logrado los más grandes de la música, y con uno de los que se compara es con Michael Jackson.

Tras las comparaciones que se generan, Benito habló sobre este tema en un podcast en Puerto Rico llamado Alofoke, luego de que los conductores le preguntaron qué sentía que se le comparara con "El Rey del Pop".

“Yo creo que la gente se obsesiona con las comparaciones y está chévere que lo hagan. Hay comparaciones en todos lados: música, deporte, etc. A mí no me gusta hacerlas porque creo que cada época tiene su música y cada generación tiene a sus artistas.

El intérprete de "Vete" se sorprendió luego de enterarse de las comparaciones que se le hacen con Michael Jackson, asegura que respeta demasiado la carrera del estadounidense, pero que él trabaja para crear su propio estilo y formar su propia historia en la música.

Benito dijo que lo que él quiere es que la gente lo recuerde como es y no por compararlo con otra persona.

“Yo estoy en mi onda y quiero que la gente me recuerda por ser yo, no por estar comparándome con alguien más", concluyó.

MF