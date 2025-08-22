Mhoni Vidente lanza temible predicción sobre una nueva pandemia y el país de origen

Mhoni Vidente, una de las astrólogas más reconocidas, ha impactado con una de sus últimas predicciones, pues se trata de algo que, según ella, podría amenazar al mundo.

La astróloga, ampliamente seguida por sus visiones, en esta ocasión generó preocupación al asegurar que, a finales de 2025, aparecerá una nueva pandemia. Tal predicción ha inquietado a sus seguidores, al grado de hacerlos recordar la caótica experiencia de la pandemia de Covid-19.

La famosa vidente también expresó su preocupación no solo por las posibles afectaciones físicas que este virus podría provocar, sino también por las consecuencias negativas en la salud mental, similares a las que dejó el Covid-19.

Mhoni Vidente predice una pandemia

Fue a través de un video difundido en redes sociales donde la astróloga compartió la información, explicando que se trataría de un virus relacionado con la gripe, pero que afectaría principalmente al sistema digestivo y podría provocar fuertes diarreas.

Asimismo, aclaró que se trata de una cepa completamente diferente, que se propagará rápidamente y llegará a varios países, incluso con la posibilidad de afectar a 10 o más naciones.

De acuerdo con Mhoni, este virus tendría su origen en laboratorios de China y Rusia, como parte de un supuesto plan para controlar a la población global. Entre otras advertencias, agregó que los países más afectados serían México y Estados Unidos.

La astróloga cubana expuso en general su preocupación por esta predicción, pues considera que podría asemejarse a las catastróficas consecuencias que dejó la pandemia de Covid-19.

