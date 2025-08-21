Mhoni Vidente: ¿cuál es la predicción de Leo en el "mes del infinito" y por qué el 21 de agosto es importante?

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha revelado cuál signo se verá más influenciado por los astros, potenciando su poder en la introspección y la renovación. Se trata de uno de los signos más poderosos del zodiaco: Leo.

¿Cómo le irá a Leo en este "mes del infinito"?

De acuerdo con Mhoni Vidente, este signo trascenderá gracias a la energía solar de Leo y al tránsito de Mercurio retrógrado, lo que significa que es un momento ideal para cerrar ciclos y reorganizar metas personales y profesionales.

Este mes de agosto ha sido denominado por la astróloga como "el mes del infinito".

Para las personas regidas por este signo, es un periodo propicio para fortalecer reconexiones afectivas y vivir momentos de claridad en sus relaciones.

¿Por qué el 21 de agosto es un día importante en este "mes del infinito"?

Asimismo, la suerte se inclinará a favor de Leo este 21 de agosto, especialmente en el ámbito de la abundancia. Esta fecha es ideal para replantear objetivos sentimentales. La pasión también se hará presente; sin embargo, la astróloga recomienda que las personas regidas por Leo sean cautelosas, ya que es importante evitar distracciones y enfocarse en lo que realmente importa, sorteando los obstáculos que puedan surgir en el camino.

Esta temporada de abundancia y pasión se adapta a la perfección al signo de Leo, pues, según Mhoni Vidente, quienes nacen bajo este signo pueden aprovechar su magnetismo personal para avanzar en proyectos propios. Además, favorece la toma de decisiones audaces, siempre que estén alineadas con su propósito interior.

Te puede interesar: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 18 al 24 de agosto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS