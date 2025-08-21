Horóscopo Negro para HOY 21 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Esta semana te toca mantener. No huir, no soltar, no complicarlo todo más. Mantener esa buena vibra que estás sintiendo. Esa paz rara, esa emoción nueva. Esa calidad emocional que no siempre supiste sostener. Y sí, mantener a veces es más difícil que empezar. Porque mantener implica elegir cada día. Pero vale la pena. Porque nadie va a vivir por ti, nadie va a sentir por ti, y tú no puedes seguir construyendo a medias.TAURO (21 abril-20 mayo).No todo tiene que estar bajo control. A veces necesitas soltar la presión para que todo vuelva a tener sentido. Y sí, está bien perderse un poco para volver a encontrarte de verdad. No confundas desconexión con fracaso. No tenerlo claro no significa que estés perdido. Solo significa que estás procesando. Y cuando termines de hacerlo, vas a volver con más cerebro.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Empieza contigo, no contra ti. No te aferres a lo que solo te confunde. No insistas en lo que ya no vibra. Y por favor: deja de rebajarte para encajar donde no eres tú. Quédate con quien no te juzga por tus idas y venidas. Quédate con quien te entiende incluso cuando ni tú sabes explicarte. Lo demás, que se quede fuera. No tienes sitio para más carga. CÁNCER (22 junio-22 julio)Recuerda quién eres. Eres Cáncer. Eres alma, corazón, instinto. Eres fuerza disfrazada de sensibilidad. Eres refugio. Y esta semana toca serlo también para ti. Saca ese orgullo que escondes cuando te duele, ese que te mantiene en pie aunque todo a tu alrededor se tambalee. Cuando te sientas mal, recuérdalo: las emociones fuertes que vienen no serán para destruirte. LEO (23 julio-22 agosto).Enfócate. Céntrate en lo que quieres lograr ahora. No en lo que ya no puedes cambiar. Haz una lista si hace falta, baja el ritmo, ordena tus prioridades. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vivir con ganas. Leo, tienes todo para volver a ser tú. Solo tienes que recordarlo. Solo tienes que decidir que no vas a seguir girando en torno a lo que te rompió. Esta vez, gira en torno a lo que te hace felizVIRGO (23 agosto-22 septiembre).Si ya sabes cómo va a terminar, ¿por qué te quedas esperando a que duela? No es cobardía irse. No es frialdad poner límites. Es amor propio. Y tú necesitas demostrarte que te eliges, que no vas a seguir arrastrándote por algo que ni siquiera está a tu altura. Esta semana, piensa en ti. No en lo que otros esperan, no en lo que sería más cómodo en el momento. Piensa en tu paz a largo plazo. Y si algo se tiene que romper para que tú estés bien… que se rompa. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO