La actriz y cantante Selena Gómez sorprendió a sus fans mexicanos tras anunciar este jueves una nueva e inusual colaboración entre Tajín y su marca de maquillaje Rare Beauty.

Celebrando sus raíces latinas, la cantante lanzó una nueva colección de maquillaje inspirada en los productos de la popular marca de chile en polvo Tajín.

Por medio de sus redes sociales, Selena dio a conocer el lanzamiento, el cual incluye dos productos que se venden en conjunto y que serán parte de una edición limitada.

El Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set incluye un gloss color terracota con destellos dorados llamado Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico y el icónico rubor líquido Soft Pinch Liquid Blush en el tono Chamoy.

Más allá de la divertida combinación, Selena destacó que eligió a Tajín porque, al provenir de una familia mexicana, es un producto con el que creció y que ha estado presente en su vida cotidiana.

El set de labios y mejillas ya está disponible desde este 21 de agosto en la página oficial de Rare Beauty y en Sephora México, tanto en línea como en tiendas físicas, por un precio de $730 pesos mexicanos (sujeto a disponibilidad).

Como todos los cosméticos de Rare Beauty, esta colección es vegana, libre de crueldad animal y apta para pieles sensibles, lo que la hace ideal para todo tipo de pieles, y especialmente atractiva para los amantes del característico sabor del Tajín.

