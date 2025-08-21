Horóscopo Negro para HOY 21 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Hoy alguien cercano te va a necesitar más de lo que imaginas. Puede que no lo diga abiertamente, pero lo vas a notar. Y tendrás que estar ahí. A tu manera, sí. Pero presente. Hazle la vida más fácil, acompaña, apoya. No resuelvas el mundo, pero sé ese refugio que tú también has necesitado muchas veces. Lo mejor que puedas, sin vaciarte.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Lucha por lo que mereces, sí, pero si no te da paz, si no te respeta, si no te acompaña de verdad… déjalo ir. Que no te obsesione. Vas a estar mucho mejor sin eso de lo que ahora crees no poder prescindir. Confía. Algo importante se está moviendo. Muy pronto, todo va a cambiar.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). No te impliques donde sabes que no puedes sostener, pero tampoco huyas solo porque algo te incomoda. Hay personas que aparecen para sumar, aunque sea solo por un rato. Y tú, también puedes ser luz para otros sin quedarte atado. No todo tiene que tener un porqué. A veces basta con un “por ahora”.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Tu vida no puede girar eternamente en torno a lo que no salió. Tendrás que soltar lo que solo te distrae. Porque tu mayor enemigo esta semana será tu mente: esa mente nerviosa, inquieta, que no te deja en paz ni un minuto. Aprende a filtrar lo que piensas. A parar el ruido. ACUARIO (22 enero-19 febrero).Estás gestionando mucho a la vez, y fallar no te hace débil. Recuerda: antes de volar, casi siempre hay que caer. Y si te caes, te levantas. Más fuerte. Estás en una etapa distinta, y aunque lo nuevo asuste, también te está devolviendo las ganas. Lo estás notando: cuanto más piensas en positivo, cuanto más eliges cuidarte y no castigar lo que sientes, todo empieza a fluir. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Para que todo funcione, tienes que soltar lastre. Personas que no aportan. Situaciones que te roban energía. Pensamientos que te sabotean sin descanso. Elimina. Suelta. Respira. Quédate solo con lo que te impulsa. Porque si no lo haces, vas a seguir frenándote tú solo. Y un consejo importante para esta semana: no entres en guerras que no son tuyas. Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO