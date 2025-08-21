Jueves, 21 de Agosto 2025

Signos con suerte en el amor y dinero hoy jueves 21 de agosto según Mhoni Vidente

Este jueves 21 de agosto, las energías astrales se alinean de forma especial para algunos signos del zodiaco, trayendo consigo buenas noticias en el amor y en el aspecto económico

Por: Brenda Barragán

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, reconocida por sus acertadas visiones en temas espirituales y esotéricos, ciertos signos recibirán influencias positivas que les permitirán avanzar, conectar emocionalmente o mejorar su situación financiera. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Según Mhoni Vidente, hoy jueves es un día cargado de oportunidades afectivas y financieras para varios signos. Estas son las influencias destacadas para cada uno:

Tauro

En el terreno financiero, este jueves trae buenas noticias: podrías concretar un proyecto que habías dejado en pausa. Es también un día propicio para planificar inversiones a largo plazo. En el amor, se vislumbra una recuperación de la estabilidad en la relación; si estás soltero, podrías sentir una conexión con alguien confiable.

Géminis

Tu faceta más comunicativa te hará brillar en el ámbito sentimental: resolverás diferencias con palabras sinceras y atraerás nuevas posibilidades. En lo económico, tu habilidad para negociar abrirá oportunidades y facilitará acuerdos beneficiosos.

Leo

El magnetismo está de tu lado. En el amor, eres irresistiblemente atractivo, mientras que en el plano económico podrías recibir reconocimiento o un ingreso extra inesperado por tu esfuerzo.

Piscis

Este jueves se perfila como un día cálido en los afectos: sentirás complicidad y unión con tu pareja, o podrías conectarte emocionalmente con alguien especial si estás soltero. En lo financiero, es vital mantener el enfoque y evitar distracciones para no pasar por alto oportunidades valiosas.

Palabras clave de Mhoni: actitudes para atraer fortuna

  • La vidente también recomendó actitudes y símbolos que favorecen la energía positiva:
  • La jornada estará llena de posibilidades, siempre y cuando las acciones sean conscientes.
  • Lo ideal es empezar el día con meditación, para ganar claridad mental.
  • Encender una vela blanca con una intención clara puede ayudar a atraer buena vibra.
  • Mantenerse alejado de chismes o conflictos es esencial para proteger tu energía.
  • Utilizar colores vibrantes como azul y amarillo favorece la suerte y la fortuna

