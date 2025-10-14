Martes, 14 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Signos con suerte en el amor y dinero hoy martes 14 de octubre según Mhoni Vidente

Este martes 14 de octubre, Mhoni Vidente revela cuáles son los signos del zodiaco que contarán con la protección de los astros en los temas del amor y el dinero

Por: Brenda Barragán

De acuerdo con la astróloga cubana, el día estará lleno de buenas vibras, cierres de ciclos y oportunidades que podrían transformar la suerte de varios signos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

De acuerdo con la astróloga cubana, el día estará lleno de buenas vibras, cierres de ciclos y oportunidades que podrían transformar la suerte de varios signos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Según las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos verán hoy oportunidades especiales en el ámbito sentimental y económico. A continuación, los más favorecidos:

Signos con fortuna en el amor

Tauro se perfila como uno de los grandes beneficiados del día. Si estás en una relación, podrías experimentar momentos de armonía y comprensión; si estás soltero, podría acercarse alguien con intenciones serias.

LEE: Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 13 al 19 de octubre

Otro signo que resalta es Géminis, con buenas vibras en el plano afectivo. La carta de La Estrella sugiere que las conexiones se fortalecerán mediante comunicación clara y gestos sinceros.

Libra también recibe energías amorosas especiales. En este día podría surgir una propuesta romántica significativa o un detalle afectivo inesperado que reanime el ánimo.

Signos con oportunidades financieras

En cuanto al dinero, Escorpio destaca con fuerza. Se le augura un día propicio para incrementar ingresos, reclamar compromisos atrasados o cerrar acuerdos pendientes que favorezcan su economía.

Sagitario también recibe el influjo del equilibrio y la prosperidad. La carta de La Templanza promete que hoy podrías avanzar en proyectos lucrativos o consolidar una fuente de ingresos estable.

Por otro lado, Capricornio tiene el respaldo astrológico para lograr reconocimientos económicos o lograr metas materiales con consecuencias positivas en el mediano plazo.

LEE: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 13 al 19 de octubre

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones