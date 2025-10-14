Aries

Tu corazón vibra con fuerza y está listo para actuar. No temas dar el primer paso ni reprimir lo que sientes. Si estás solo, alguien podría despertar en ti una pasión inesperada; si tienes pareja, es momento de reavivar el fuego con gestos sinceros. El amor necesita movimiento, y tú estás hecho para encenderlo.

Tauro

El amor requiere que dejes atrás el miedo y la rutina. No esperes que las cosas cambien solas: toma la iniciativa, abre el corazón y demuestra lo que sientes sin reservas. Las heridas del pasado ya cumplieron su función; ahora mereces construir algo nuevo, estable y verdadero.

Géminis

Tus emociones estarán cambiantes y eso puede confundir a quien te quiere. No te cierres, expresa lo que sientes, incluso si no es perfecto. Si te invade la nostalgia, recuérdalo: el amor siempre se renueva cuando dejas de huir de lo que realmente deseas.

Cáncer

El amor necesita atención, ternura y tiempo. Si tienes pareja, vuelve a las pequeñas cosas que los hacían reír. Si estás solo, alguien del pasado podría intentar reconquistar tu corazón, pero no olvides cuánto te costó sanar. Abre solo si hay verdad.

Leo

Un vínculo del pasado podría buscar redención, pero esta vez tu corazón no debe conformarse con promesas. Aprende a perdonar sin regresar al mismo lugar. Si estás con alguien, da espacio al amor desde la confianza, no desde el orgullo.

Virgo

Alguien podría reaparecer para remover tus emociones, pero no te dejes arrastrar por lo que ya no tiene raíz. El amor que mereces llega cuando te eliges primero. Cuida tu energía emocional: lo que das desde el desequilibrio no florece.

Libra

Tus sentimientos encontrarán balance esta semana. Si el pasado aún pesa, suéltalo con amor y gratitud. Vienen días propicios para abrirte a nuevas conexiones que te llenen de calma, no de drama. Ama desde la serenidad, no desde la carencia.

Escorpión

Deja de cargar culpas y rencores antiguos: el amor no florece en terreno herido. Limpia tu corazón y dale espacio a lo que sí puede crecer. Una conversación honesta o una reconciliación podría iluminar algo que creías perdido.

Sagitario

No confíes en las apariencias ni en palabras que suenan perfectas. Quien te ama de verdad lo demuestra con coherencia. Pronto podrías brillar en un encuentro romántico o social donde tu magnetismo atraerá miradas sinceras. Déjate ver tal como eres.

Capricornio

En el amor, no todo será sencillo, pero la estabilidad llega si aprendes a ceder sin perder tu esencia. No temas abrirte: mostrar vulnerabilidad también es fortaleza. El compromiso sincero surge cuando ambos se atreven a ser transparentes.

Acuario

No te conformes con promesas vacías ni con amores tibios. Has aprendido a reconocer lo que no te nutre; ahora te toca buscar vínculos recíprocos, con propósito y verdad. El amor maduro no te ata, te acompaña.

Piscis

Tu gran sensibilidad puede llevarte a idealizar, pero esta vez observa con el corazón despierto. No todos merecen tu entrega total. Ama sin perderte, pon límites sanos y recuerda que el amor más profundo siempre empieza por ti.

Con información de Nana Calistar.

