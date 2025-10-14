Horóscopo Negro para HOY 14 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril).

Plutón se pone directo en Acuario, y eso sacude de lleno tu círculo social. Vas a mirar a tu alrededor y vas a preguntarte: ¿quién ha estado de verdad y quién solo pasaba por aquí?

TAURO (21 abril-20 mayo).

En el amor, esta semana los pequeños detalles lo son todo, y si estás soltero…, prepárate, porque alguien podría entrar de manera sutil, pero muy intensa. Eso sí: no te conformes con migajas. Tú sabes lo que vales.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Con Venus entrando en Libra, tu corazón se va a despertar de golpe y con fuerza. Vas a tener ganas de vivir, de sentir, de experimentar, de enamorarte sin filtros.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Estás cerrando el 2025 con mil retos encima, Cáncer, y tu reto ahora es disfrutar de todo esto en lugar de pasarte la vida sobrepensando. Estás viviendo, sintiendo, construyendo. Estás más vivo que nunca, aunque a veces no lo veas claro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Esta semana trae buenas noticias gracias a que Venus entró en Libra este lunes. Se vienen ideas nuevas, conversaciones emocionantes y vínculos que van a darte vida. Ya sabes que tu carisma es tremendo.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Plutón entra directo en Acuario, así que prepárate para un pequeño terremoto en tu rutina. Pero no de los malos, ¿eh? Todo lo que estaba frenado, congelado o atascado empieza a moverse a toda velocidad.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Plutón entra directo en Acuario y eso despierta tu lado más pasional. Todo lo que estaba medio dormido en el amor, resucita. Si tienes un rollito con alguien; esta semana se enciende.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio, estás en un punto un poco tenso, lo sabes, lo sé, lo sabe todo el mundo. Hay muchas cosas moviéndose a la vez y además está esa persona que te tiene la mente dando vueltas y no te deja descansar ni un solo segundo al día.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Es momento de organizar tu mundo en función de ti y de nadie más. Poner en orden tu cabeza, tus prioridades, tu tiempo. Pero ojo, esto no significa aislarte de los demás: recuerda también invertir tiempo de calidad en las personas que han estado contigo en las buenas y en las malas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Con Venus entrando en Libra; la calma regresa y las cosas fluyen con más tranquilidad. Si estás en una relación, es una semana perfecta para dar un paso más, abrir tu corazón y soltar un “te quiero” sin miedo. Si estás soltero, estarás más magnético.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Plutón entra directo en tu signo después de cinco meses retrógrado y esto es enorme. De repente, vas a verlo todo con muchísima claridad, como si se encendiera la luz en una habitación donde antes solo había sombras.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Venus entra en Libra y, como siempre, trae intensidad emocional. Tú, que vives el amor con el alma abierta, vas a sentirlo el doble. Todo se vuelve más profundo, más intenso, más honesto. Pero también…, más revelador.

