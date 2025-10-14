¿MTV dejará de transmitir sus canales en enero de 2026? Esto sabemos

Durante más de cuatro décadas, el canal de MTV transformó el panorama musical y visual para las generaciones más jóvenes. En las últimas horas, se ha revelado que los canales musicales de esta plataforma dejarán de transmitirse al cierre de este año.

MTV fue lanzado en 1981 y desde su llegada a la televisión creó tendencias, moldeó íconos y tejió una comunidad en torno a la música. El primer video emitido fue “Video Killed The Radio Star” de The Buggles.

El canal musical fue el escenario del estreno de “ Thriller ”, el famoso videoclip del Rey del Pop, Michael Jackson ; dio voz al artista David Bowie , quien instó a MTV a abrir espacio a artistas afroamericanos.

En 1987, el canal llegó a Europa y expandió su influencia en la cultura pop con las ediciones de MTV Unplugged , a través de la cual se ofrecieron actuaciones icónicas de los artistas más influyentes del momento. MTV convirtió los videos musicales en una tendencia y lanzó a los artistas al estrellato global.

Sin embargo, de la misma manera que le pasó a Blockbuster, a MTV le afectó la llegada de otras plataformas en internet que transmitían contenido musical, como YouTube , que desde su lanzamiento ha permitido a las y los usuarios escuchar y ver sus videos musicales favoritos en el momento que lo desean.

Debido a este cambio en la tendencia de los consumidores, quienes sintonizaban con menos frecuencia la señal del canal en sus televisores, MTV decidió crear canales secundarios desde 2011, dedicados únicamente a reproducir música, y dedicar su canal principal a reality shows y el entretenimiento, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

En las últimas horas, se ha confirmado que la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live se apagarán para siempre el 31 de diciembre de 2025.

El anuncio se traduce como un momento importante en la cultura pop: el ocaso de la televisión musical y la reafirmación de la nueva generación seguidora de tendencias en redes sociales y plataformas musicales.

