De acuerdo con la reconocida astróloga cubana, el día estará marcado por movimientos intensos que impulsarán a muchos a tomar decisiones importantes o cerrar ciclos pendientes. Este martes llega cargado de energías para algunos signos, mientras que otros deberán actuar con prudencia. Aquí lo que dicen las cartas para cada signo:La carta El Loco sugiere que hoy podrás avanzar con paso firme hacia tus metas. Es buen momento para retomar proyectos postergados y hacer ajustes financieros. Las sorpresas podrían aparecer, así que mantén la mente abierta. Colores sugeridos: blanco y verde. Números de suerte: 10, 29, 34. Signos compatibles esta jornada: Capricornio, Leo, Sagitario. Para ti, la carta La Justicia indica que este martes será favorable para resolver trámites pendientes y dar cierre a asuntos legales o financieros. Colores: rojo y amarillo. Números mágicos: 04, 26, 28. Signos afines: Acuario, Piscis, Virgo. Con la carta La Estrella, Mhoni advierte que debes avanzar cuidando los detalles y manteniendo tus planes en reserva. Hoy puede surgir reconocimiento laboral o un impulso económico si te mantienes enfocado. Colores: rosa mexicano y azul. Números: 11, 39, 40. Signos compatibles: Libra, Sagitario, Acuario. La carta El Juicio trae cambios concretos en lo profesional: reajustes, posibilidades de ascenso o llamados importantes. Evita los chismes y cuida tus decisiones. Colores: amarillo y rojo. Números de suerte: 23, 35, 62. Signos compatibles: Escorpio, Capricornio, Piscis. El Ermitaño te invita a buscar claridad. Si bien la jornada podría ser exigente, tendrás la oportunidad de encontrar soluciones que estabilicen tus asuntos económicos o laborales. Colores: blanco y negro. Números mágicos: 18, 24, 41. Signos compatibles: Géminis, Aries, Sagitario. La carta El Carruaje indica movimiento: este martes puedes avanzar legalmente en documentos, iniciar planes o estructurar mejor tus finanzas. Colores: azul y blanco. Números de suerte: 05, 16, 21. Signos afines: Tauro, Acuario, Capricornio. Con As de Oros, hoy es un día para recibir recompensas y enfocarte en lo material. Recomendable que gestiones tus finanzas y aproveches oportunidades de crecimiento. Colores: rojo y amarillo. Números: 02, 24, 43. Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Géminis. La carta El Mago señala que tienes el poder para transformar situaciones. Aprovecha tu energía creativa para resolver pendientes y manifestar tus deseos. Colores: azul y verde. Números: 11, 14, 17. Signos compatibles: Escorpio, Piscis, Cáncer. La Templanza sugiere que este martes traerá bonanza económica o cierre de negocios pendientes. Se recomienda actuar con paciencia y mantener el equilibrio emocional. Colores: rojo y naranja. Números de suerte: 06, 12, 18. Signos compatibles: Leo, Cáncer, Aries. La carta El Mundo indica que hoy podrías encontrar reconocimiento o avanzar en planes con impacto a largo plazo. Tocan temas de expansión y cumplimiento de metas. Colores: azul y rojo. Números mágicos: 19, 25, 31. Signos compatibles: Libra, Virgo, Tauro. El Diablo advierte sobre energías negativas ocultas o personas engañosas. Este martes es esencial mantener tu intuición alerta y no dejarte arrastrar por tentaciones. Colores: blanco y azul. Números: 07, 13, 32. Signos compatibles: Virgo, Géminis, Tauro. La carta La Torre marca un día para romper con lo que ya no funciona y tomar decisiones con firmeza. Si hay situaciones que estancan tu avance, este martes tienes oportunidad de moverlas. Colores: naranja y amarillo. Números mágicos: 08, 30, 77. Signos compatibles: Cáncer, Libra, Escorpio. Con información de Mhoni VidenteBB