Martes, 14 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Horóscopo hoy martes 14 de octubre según Mhoni Vidente

Descubre qué te depara el destino y cuáles son los signos más favorecidos en esta jornada, según las cartas y los astros

Por: Brenda Barragán

Este martes 14 de octubre, Mhoni Vidente comparte sus nuevas predicciones para cada signo del zodiaco, revelando cómo influirán las energías astrales en los ámbitos del amor, la salud y el dinero. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

De acuerdo con la reconocida astróloga cubana, el día estará marcado por movimientos intensos que impulsarán a muchos a tomar decisiones importantes o cerrar ciclos pendientes. 

Este martes llega cargado de energías para algunos signos, mientras que otros deberán actuar con prudencia. Aquí lo que dicen las cartas para cada signo:

Aries

La carta El Loco sugiere que hoy podrás avanzar con paso firme hacia tus metas. Es buen momento para retomar proyectos postergados y hacer ajustes financieros. Las sorpresas podrían aparecer, así que mantén la mente abierta.
Colores sugeridos: blanco y verde.
Números de suerte: 10, 29, 34.
Signos compatibles esta jornada: Capricornio, Leo, Sagitario. 

Tauro

Para ti, la carta La Justicia indica que este martes será favorable para resolver trámites pendientes y dar cierre a asuntos legales o financieros.
Colores: rojo y amarillo.
Números mágicos: 04, 26, 28.
Signos afines: Acuario, Piscis, Virgo. 

Géminis

Con la carta La Estrella, Mhoni advierte que debes avanzar cuidando los detalles y manteniendo tus planes en reserva. Hoy puede surgir reconocimiento laboral o un impulso económico si te mantienes enfocado.
Colores: rosa mexicano y azul.
Números: 11, 39, 40.
Signos compatibles: Libra, Sagitario, Acuario. 

Cáncer

La carta El Juicio trae cambios concretos en lo profesional: reajustes, posibilidades de ascenso o llamados importantes. Evita los chismes y cuida tus decisiones.
Colores: amarillo y rojo.
Números de suerte: 23, 35, 62.
Signos compatibles: Escorpio, Capricornio, Piscis. 

Leo

El Ermitaño te invita a buscar claridad. Si bien la jornada podría ser exigente, tendrás la oportunidad de encontrar soluciones que estabilicen tus asuntos económicos o laborales.
Colores: blanco y negro.
Números mágicos: 18, 24, 41.
Signos compatibles: Géminis, Aries, Sagitario. 

Virgo

La carta El Carruaje indica movimiento: este martes puedes avanzar legalmente en documentos, iniciar planes o estructurar mejor tus finanzas.
Colores: azul y blanco.
Números de suerte: 05, 16, 21.
Signos afines: Tauro, Acuario, Capricornio. 

Libra

Con As de Oros, hoy es un día para recibir recompensas y enfocarte en lo material. Recomendable que gestiones tus finanzas y aproveches oportunidades de crecimiento.
Colores: rojo y amarillo.
Números: 02, 24, 43.
Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Géminis. 

Escorpio

La carta El Mago señala que tienes el poder para transformar situaciones. Aprovecha tu energía creativa para resolver pendientes y manifestar tus deseos.
Colores: azul y verde.
Números: 11, 14, 17.
Signos compatibles: Escorpio, Piscis, Cáncer. 

Sagitario

La Templanza sugiere que este martes traerá bonanza económica o cierre de negocios pendientes. Se recomienda actuar con paciencia y mantener el equilibrio emocional.
Colores: rojo y naranja.
Números de suerte: 06, 12, 18.
Signos compatibles: Leo, Cáncer, Aries. 

Capricornio

La carta El Mundo indica que hoy podrías encontrar reconocimiento o avanzar en planes con impacto a largo plazo. Tocan temas de expansión y cumplimiento de metas.
Colores: azul y rojo.
Números mágicos: 19, 25, 31.
Signos compatibles: Libra, Virgo, Tauro. 

Acuario

El Diablo advierte sobre energías negativas ocultas o personas engañosas. Este martes es esencial mantener tu intuición alerta y no dejarte arrastrar por tentaciones.
Colores: blanco y azul.
Números: 07, 13, 32.
Signos compatibles: Virgo, Géminis, Tauro. 

Piscis

La carta La Torre marca un día para romper con lo que ya no funciona y tomar decisiones con firmeza. Si hay situaciones que estancan tu avance, este martes tienes oportunidad de moverlas.
Colores: naranja y amarillo.
Números mágicos: 08, 30, 77.
Signos compatibles: Cáncer, Libra, Escorpio. 

Con información de Mhoni Vidente

BB

