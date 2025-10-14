De acuerdo con la reconocida astróloga cubana, el día estará marcado por movimientos intensos que impulsarán a muchos a tomar decisiones importantes o cerrar ciclos pendientes.

Este martes llega cargado de energías para algunos signos, mientras que otros deberán actuar con prudencia. Aquí lo que dicen las cartas para cada signo:

Aries

La carta El Loco sugiere que hoy podrás avanzar con paso firme hacia tus metas. Es buen momento para retomar proyectos postergados y hacer ajustes financieros. Las sorpresas podrían aparecer, así que mantén la mente abierta.

Colores sugeridos: blanco y verde.

Números de suerte: 10, 29, 34.

Signos compatibles esta jornada: Capricornio, Leo, Sagitario.

Tauro

Para ti, la carta La Justicia indica que este martes será favorable para resolver trámites pendientes y dar cierre a asuntos legales o financieros.

Colores: rojo y amarillo.

Números mágicos: 04, 26, 28.

Signos afines: Acuario, Piscis, Virgo.

Géminis

Con la carta La Estrella, Mhoni advierte que debes avanzar cuidando los detalles y manteniendo tus planes en reserva. Hoy puede surgir reconocimiento laboral o un impulso económico si te mantienes enfocado.

Colores: rosa mexicano y azul.

Números: 11, 39, 40.

Signos compatibles: Libra, Sagitario, Acuario.

Cáncer

La carta El Juicio trae cambios concretos en lo profesional: reajustes, posibilidades de ascenso o llamados importantes. Evita los chismes y cuida tus decisiones.

Colores: amarillo y rojo.

Números de suerte: 23, 35, 62.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio, Piscis.

Leo

El Ermitaño te invita a buscar claridad. Si bien la jornada podría ser exigente, tendrás la oportunidad de encontrar soluciones que estabilicen tus asuntos económicos o laborales.

Colores: blanco y negro.

Números mágicos: 18, 24, 41.

Signos compatibles: Géminis, Aries, Sagitario.

Virgo

La carta El Carruaje indica movimiento: este martes puedes avanzar legalmente en documentos, iniciar planes o estructurar mejor tus finanzas.

Colores: azul y blanco.

Números de suerte: 05, 16, 21.

Signos afines: Tauro, Acuario, Capricornio.

Libra

Con As de Oros, hoy es un día para recibir recompensas y enfocarte en lo material. Recomendable que gestiones tus finanzas y aproveches oportunidades de crecimiento.

Colores: rojo y amarillo.

Números: 02, 24, 43.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Géminis.

Escorpio

La carta El Mago señala que tienes el poder para transformar situaciones. Aprovecha tu energía creativa para resolver pendientes y manifestar tus deseos.

Colores: azul y verde.

Números: 11, 14, 17.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis, Cáncer.

Sagitario

La Templanza sugiere que este martes traerá bonanza económica o cierre de negocios pendientes. Se recomienda actuar con paciencia y mantener el equilibrio emocional.

Colores: rojo y naranja.

Números de suerte: 06, 12, 18.

Signos compatibles: Leo, Cáncer, Aries.

Capricornio

La carta El Mundo indica que hoy podrías encontrar reconocimiento o avanzar en planes con impacto a largo plazo. Tocan temas de expansión y cumplimiento de metas.

Colores: azul y rojo.

Números mágicos: 19, 25, 31.

Signos compatibles: Libra, Virgo, Tauro.

Acuario

El Diablo advierte sobre energías negativas ocultas o personas engañosas. Este martes es esencial mantener tu intuición alerta y no dejarte arrastrar por tentaciones.

Colores: blanco y azul.

Números: 07, 13, 32.

Signos compatibles: Virgo, Géminis, Tauro.

Piscis

La carta La Torre marca un día para romper con lo que ya no funciona y tomar decisiones con firmeza. Si hay situaciones que estancan tu avance, este martes tienes oportunidad de moverlas.

Colores: naranja y amarillo.

Números mágicos: 08, 30, 77.

Signos compatibles: Cáncer, Libra, Escorpio.

Con información de Mhoni Vidente

BB