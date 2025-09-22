Horóscopo Negro para HOY 22 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Aries, esta semana vas a sentir que el mundo entero tiene una opinión sobre tu vida. Hay gente que comenta, que habla, que critica, que se cree con derecho a juzgar tus decisiones. Pero te lo digo así, sin filtro: ignora. De verdad, mutea todo ese ruido. TAURO (21 abril-20 mayo).Esta semana tu cuerpo te está mandando señales claras: basta de ignorarte tanto a ti mismo. Tanto estrés acumulado últimamente no se borra así como así, y ahora toca cuidar tu templo. Dormir más, comer bien, moverte, respirar; lo que sea que te devuelva la paz. GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Nueva semana, Géminis, y por fin vuelve la calma. Después de esa temporada de eclipses que te dejó medio KO, las cosas empiezan a calmarse y todo vuelve a su cauce. Respira hondo, porque esta semana es la ideal para poner tu vida en orden y empezar a tomar decisiones definitivas.CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, Se acabó lo de tragarte las injusticias para no incomodar a nadie. Porque dime, ¿acaso los demás se callan para no hacerte daño a ti? Pues ya sabes. Obvio que tú no eres como ellos, tú no vas a ir repartiendo dolor.LEO (23 julio-22 agosto).Sí, Leo, las buenas noticias existen y sí, las buenas noticias llegan esta semana. Las necesitabas como agua de mayo. Y vaya que las necesitabas. Llevas tiempo metido de lleno en el trabajo, en mil responsabilidades, corriendo de un lado a otro, sin parar, casi sin tiempo para respirar.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Puff, Virgo, llevas días buscando una explicación a eso que te está pasando, a esa tristeza que aparece de la nada, a esas ganas locas de hacer la maleta y desaparecer a otro lugar del mundo. Has sentido que nada encajaba, que incluso lo que antes te motivaba ahora te pesaba.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO