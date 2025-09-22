Horóscopo Negro para HOY 22 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Libra, esta semana se viene tremenda para ti. ¿Sabes por qué? Porque este lunes el Sol entra oficialmente en tu signo y comienza tu temporada. No eres consciente de todo lo que llega para ti. Prepárate porque no solo llegan buenas noticias y oportunidades, también llega un paquetón de amor propio.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Últimamente, tienes los sentimientos a flor de piel, como si llevaras un nudo en el pecho imposible de desatar. Respira hondo, porque esta semana es clave para que empieces a soltar. Quita de tu lista todas esas responsabilidades que ahora mismo no son urgentes y regálate tiempo a ti mismo. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagi, llevas unas semanas donde la ansiedad te ha dado bien heavy, y es normal que te sientas fuera de control. Has tenido la sensación de que nada encaja, de que no tienes el control de tu vida y eso a ti te asusta y mucho. Pero escucha: esta semana toca parar, respirar y volver a ti.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Capricornio, deberían darte un premio por todo el aguante que estás teniendo. Tu fuerza de voluntad está siendo uff, y gracias a ella has podido sobrellevar todo lo que la vida te ha lanzado últimamente. Pero sí, es cierto: sientes que estás al borde, que basta una sola gota para que el vaso se derrame. Calma, porque esta semana todo empieza a cambiar. ACUARIO (22 enero-19 febrero).Comienzas la semana en un mood un poco raro, Acuario. Es como si todavía te costara encajar todo lo que está pasando en tu vida. No sabes bien cómo te sientes, qué paso dar después o qué dirección tomar. Te sientes un poco perdido dentro de tu propia historia, y eso te inquieta.PISCIS (20 febrero-20 marzo).Sabes que llevas tiempo aplazando. Has pasado por semanas cargadas de dudas, miedos, indecisiones en tus relaciones y hasta en tu propia cabeza. Te has sentido atrapado en relaciones que no llevan a ningún lado, intentando salvar lo insalvable o cargando con lo que ya no te corresponde.Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO