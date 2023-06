Mhoni Vidente: Cartas mágicas y amores compatibles de la semana para cada signo

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna que nos dice que va ser una semana de estar con buenas ofertas de trabajo y cambios positivos en tus pensamientos, es decir, es el momento de estar arriba en todo lo que tienes planeado.

Tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 07 y 18 tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles van ser capricornio, acuario y leo que serán tu pareja ideal.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del El Sol, que sin duda te indica los días de brillar en todos los sentidos que son tiempos de no dejarte opacar por nadie en tu vida, es decir, ya no bajar la cabeza y no decir a todo que si, aprender a tener más carácter y fuerza laboral.

Esta carta también te indica que el amor del signo de Acuario, Virgo y Sagitario llegará para quedarse en tu vida.

Géminis

La carta de la Estrella que te dice que este semana va ser de triunfos en tu ambiente laboral, que las energías negativas que cargabas los dejarás atrás para que puedas avanzar, esta carta de la estrella junto a tu cumpleaños es la explosión perfecta para tener más abundancia.

Esta carta de la estrella junto a tu cumpleaños es la explosión perfecta para tener más abundancia y amor en tu vida, que tus signos compatibles son sagitario, aries y libra que son tu pareja ideal.

Cáncer

Sale la carta del Carruaje para el signo de Cáncer, que significa que no te detengas que sigas avanzando, que los problemas son experiencias de vida para ser mejor persona, que no tengas miedo a los cambios que se te van a presentar que cualquier situación que tengas legal lo vas a poder resolver sin problema y con el éxito en la mano.

Esta carta del carruaje te enseña a decir que no y más en el amor que si esa pareja no es la indicada en tu vida, es mejor cambiar de lugar, ya que tus signos más compatibles son Piscis, Escorpión y Capricornio.

Leo

Aparece la carta de la Templanza para el signo de Leo, la cual significa que es el tiempo de madurar crecer como persona, es decir, saber cuál es el motivo de tu existencia y realizarte que la carta de la templanza te va poder ayudar a encontrar ese camino en tu vida.

Llegan algunos amores al mismo tiempo que van a ser muy estables con tu vida y aparte, te van a estar dando ese cariño que tanto necesitas, tus amores compatibles van a ser Sagitario, Aries y Géminis.

Virgo

La carta del Mundo que te dice que es el momento de tomar decisiones fuertes en tu vida para hacerla cambiar para bien, yo sé que a veces cuesta tomar una decisión por el dolor que puede causar pero si no te da miedo y si no sufre no es un cambio asi que tu para delante que todo va salir bien.

Tus signos compatibles son tauro, aries y capricornio, tu números de la suerte 06 y 14 tu color es el rojo y azul.

Libra

La carta del As de Bastos que te indica que es el momento de tener el poder en tus manos, es decir, de tomar la decisión de tener un mejor trabajo y sacar adelante tu carrera universitaria que no tengas miedo que el as de bastos te va dar la fuerza suficiente para realizarlo.

Esta carta te dice que te va llegar una propuesta de matrimonio por parte de alguien del signo de acuario, aries y géminis que serán tu pareja ideal.

Escorpión

La carta del As de Oros que te dice que serán tus días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestión de trabajo que vendrá una etapa de prosperidad y abundancia que no debes de detenerte por nada ni nadie que sigas avanzado.

Vienen amores compatibles del signo de Piscis, Cáncer o Leo, que van a estar hablando de estar muy cerca en cuestiones amorosas.

Sagitario

La carta de la Torre significa que deberás tener que construir relaciones humanas con personas de poder para que te puedan ayudar a subir en tu nivel profesional.

Tus signos compatibles en el amor son Aries, Cáncer y Libra que van ser tu pareja ideal.

Capricornio

La carta del Loco que te dice que tendrás que empezar a ver con más madurez tu vida y tomar las decisiones que te hagan crecer como persona y alejarte de esas personas tóxicas que solo te quitaban tiempo.

Tus signos compatibles son Aries, Géminis y Virgo, si tiene algún problema con alguien del signo de Aries o Escorpión trata de resolverlo para que liberes todas las energías negativas.

Acuario

La carta del Mago pide que se te dará, así de sencillo, es la fuerza de esta carta así que a mantener los pensamientos positivos y ver cómo puedes formar un mejor patrimonio para tu futuro.

Por fin te llegará la persona indicada del signo de Tauro, Libra o Sagitario que será tu pareja ideal.

Piscis

La carta del Emperador que te indica que es el momento de crecer en lo profesional y dejar a un lado las inseguridades que te rodeaban, que la buena suerte va estar de tu lado, esta carta del emperador te dice que puedes ser codo con todo menos en tu persona asi tu gaste en ti que es la mejor inversión.

Tus signos compatibles en el amor son Escorpión, Sagitario y Cáncer que será el amor ideal.

