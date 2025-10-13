Bridgerton temporada 4 se prepara para dar la bienvenida al 2026 en Netflix

Muchos pensarían que con el paso de las temporadas Los Bridgerton perderían parte de su encanto, pero la realidad fue muy distinta. La tercera entrega de la exitosa serie de Netflix no solo mantuvo su popularidad, sino que la incrementó, conquistando a la audiencia con la historia de Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), quienes superaron en interés a Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley), los protagonistas de la segunda temporada. Ahora, la plataforma de streaming tiene todas sus expectativas puestas en Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), quienes encabezarán la cuarta temporada, ya con fecha confirmada de estreno.

Al igual que en la entrega anterior, Netflix apostará por un lanzamiento dividido. Los primeros cuatro episodios llegarán al catálogo el 29 de enero, mientras que la segunda parte, también compuesta por cuatro capítulos, se estrenará el 26 de febrero. Esta estrategia busca mantener la conversación activa por más tiempo y duplicar el impacto del fenómeno romántico, cuya trama estará inspirada en el clásico cuento de La Cenicienta.

INSTAGRAM/NETFLIX

Basada en la novela “Te doy mi corazón”, escrita por Julia Quinn dentro de la saga original, la historia tiene su punto de partida en un elegante baile de máscaras. Allí, Benedict Bridgerton, el hermano más bohemio y libre del clan, acude sin mucho entusiasmo, hasta que queda cautivado por una misteriosa mujer. Ella es Sophie, la hija ilegítima de un noble fallecido que vive bajo el yugo de una madrastra y dos hermanastras despiadadas.

La cuarta temporada será la segunda dirigida creativamente por Jess Brownell, quien tomó el mando tras la salida del creador original Chris Van Dusen. Brownell ha aportado una visión más inclusiva y diversa a la serie, reflejada en la bisexualidad de Benedict y en la transformación del personaje de Michael Stirling en una mujer, lo que permitirá que Francesca Bridgerton tenga una historia de amor lésbica en futuras entregas.

El elenco principal continuará presente, aunque en roles secundarios en comparación con los protagonistas de esta nueva historia. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Jonathan Bailey

Simone Ashley

Nicola Coughlan

Adjoa Andoh

Golda Rosheuvel

Claudia Jessie

Luke Newton

Ruth Gemmell

Julie Andrews como narradora

Lorraine Ashbourne

Florence Hunt

Martins Imhangbe

Masali Baduza

Daniel Francis

Victor Alli

Polly Walker

Emma Naomi

Will Tilston

Hugh Sachs

Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha). ESPECIAL/NETFLIX

La única ausencia destacable es la de Phoebe Dynevor, quien tras participar en todas las temporadas anteriores, decidió tomarse un descanso del papel de Daphne Bridgerton. En cuanto al desempeño de la serie, la primera temporada sigue siendo la más vista con 113 millones 300 mil reproducciones, seguida por la tercera con 106 millones, y en tercer lugar la segunda, con 93 millones 800 mil visualizaciones.

Con estos números y una nueva historia de amor que promete emociones intensas, Los Bridgerton reafirma su posición como una de las producciones más exitosas y esperadas del catálogo de Netflix.

BB