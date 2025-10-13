¡Korn regresa a México! Esto debes saber sobre la venta de boletos

Los rumores se han convertido en realidad. A través de redes sociales, Korn confirmó que se presentará en México como parte de una gira que incluye a diversos países de América Latina. Hace unos días, Ocesa había publicado unos videos cortos y misteriosos que avivaron la esperanza de las y los fanáticos de esta banda de nu-metal originaria de Bakersfield. Este lunes 13 de octubre sus plegarias han obtenido respuesta.

Korn se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo martes 19 de mayo de 2026. Esto significará el regreso de una de las bandas más populares de finales de los 90s e inicios de los "dos miles". Es además, una de las agrupaciones consentidas de los mexicanos; país al que han visitado en ocho ocasiones, siendo la más reciente su participación en el festival Vive Latino del 2022.

La banda liderada por Jonathan Davis también visitará Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, antes de llegar a México para su presentación en el Palacio de los Deportes. A continuación te contamos las fechas que debes de apuntar para adquirir boletos.

Todo lo que debes saber del concierto de Korn en México

Evento: Lorn - Latin America World Tour

Fecha: Martes 19 de Mayo del 2026

Recinto: Palacio de los Deportes

Invitado especial: SPIRITBOX

Venta de boletos

Venta a Fans mañana martes 14 de Octubre 9:00 AM* Requiere código

mañana martes 14 de Octubre 9:00 AM* Requiere código Venta Beyond mañana martes 14 de Octubre 11:00 AM* Requiere código

mañana martes 14 de Octubre 11:00 AM* Requiere código Preventa Priority miércoles 15 de Octubre 9:00 AM* Requiere código

miércoles 15 de Octubre 9:00 AM* Requiere código Preventa Banamex jueves 16 de Octubre 11:00 AM

jueves 16 de Octubre 11:00 AM Venta General viernes 17 de Octubre 11:00 AM

La boletera es Ticketmaster a través de Ocesa.

