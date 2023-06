Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 11 al 16 de junio

ARIES



Viene la carta de la rueda de la fortuna, va a ser una semana de estar arriba de empezar a crecer más, de tomar decisiones que te hagan sentir mejor como persona. Recuerda que el Aries es rencoroso, es fuerte, de carácter y toma decisiones a veces muy precipitadas, eso lo hace estar mal con varias personas que lo rodean, por eso es muy importante que esta semana te dediques a retomar completamente tu camino hacia el éxito. Trata de llegar a diálogos o acuerdos con personas que estuviste enojado o peleado.

Debes seguir estudiando, seguir haciendo ejercicio y la carta de la rueda nos dice que estás arriba que te llega un dinerito, esta una propuesta nueva en cuestiones de trabajo y lo mejor un amor muy compatible que se va a acercar a ti del signo de Capricornio, del signo de acuario o del mismo signo de Leo. Los números mágicos van a ser los números 0, 7 y 18, tu mejor día va a ser el día martes.

No tengas miedo a tomar decisiones que el progreso está en tus manos y tus logros también, que te viene propuesta de amor verdadero, de matrimonio o estabilidad en todos los sentidos, que los temores son válidos, pero no quedarse estancados en ese sentimiento y empezarlo a progresar.

Te haces un tratamiento estético o algo en cuestiones de dientes que va a salir muy bien, tu color va a ser el rojo intenso, que va a ser una semana de pasión, de sobrevivir a situaciones que están muy incómodas y sobre todo tener decisiones más inteligentes que te van a hacer crecer, te busca un familiar para invitarte a una boda, bautizo de cumpleaños que también vas de padrino o madrina en las cartas nos dicen que hablas de mucho la compra de una casa de un terreno o de un carro.

Concéntrate en las cosas, saca tu pasaporte, tu visa que eso te va a ayudar a fomentar más los viajes y conocer personas de otro lado.

TAURO

Te sale la carta del Sol es una semana de estar brillando de estar mejor económicamente de empezar a avanzar en todos los sentidos, el Tauro se tiene que quitar de problemas que venía arrastrando de tiempo atrás y sobre todo solucionarlos que va a ser una semana de mucho trabajo de cambio de puestos y cambio de gerentes o directores de la empresa; también la carta del sol nos dice que andas preparando vacaciones para finales de mes con la familia y amigos, que eso te va a divertir mucho, tu mejor día va a ser el día miércoles aparte.

Nos dice que tus números mágicos van a ser el número 19 y el 11; números cabalísticos 11 y 19, que tienes dos golpes de suerte y que trata de controlar tu carácter, trata, es autocontrol, disciplina y éxito; las tres palabras que te van a seguir esta semana es autocontrol de tu carácter y tu mentalidad; disciplina al momento de hacer ejercicio, de seguir estudiando, de hacer cualquier labor y el éxito lo vas a tener en las manos; cuidado con los amores del pasado, que una persona del pasado que te quiso mucho, te está haciendo brujería o está hablando mal de ti, ojalá que puedas quedar en paz.

Tu color va a ser el color blanco y el color naranja, que nos dice ilusiones nuevas con amores compatibles del signo de Acuario Virgo o Sagitario que se van a acercar a ti con buenas intenciones, cuídate de problemas.

El estómago, de intestino o de úlceras, trata de estar más en comunión con el Espíritu Santo o con tu ángel de la guardia, también nos está diciendo que el dinero te llega a manos llenas, que vas a poder invertir, vas a poder crecer económicamente y sobre todo te recomienda cambiar de banco, pagar tus impuestos, tus deudas ,sanar tu economía y empezar a avanzar, no prestes dinero, no prestes tu carro, no prestes nada para que no tengas ningún problema el día de mañana.

GÉMINIS

Géminis sigue cumpliendo años, te sale la carta de la estrella, sigues brillando, tienes éxito, necesitas creértela? Estás hecho para tener el triunfo completamente en todos los sentidos.

Quítate los pensamientos negativos. Quítate las sanciones negativas, eso de vengarse, traer mucho coraje. Ya no investigues tanto tu ex pareja o tu pareja porque vas a salir mal.

Géminis, esta carta nos dice que te viene un regalo muy bueno en cuestiones de perfume, cadena o reloj, que te va a dar mucha alegría; tu mejor día va a ser el miércoles, que tus números mágicos van a ser el número 10 y 17, que estos números mágicos 10 y 17 nos dice que vas a tener dos golpes de suerte que te dice definitivamente que los sueños se hacen realidad, que las metas siempre van a llegar y que es la ocasión de brillar de tener abundancia y sobre todo de sacar completamente de deudas; tu vida, tu color va a ser el color violeta y el color azul que seas más espiritual, que seas más inteligente al momento de contestar, que seas más humilde en tu vida. Yo sé que es muy imposible, porque les gusta presumir, les gustas hacerse notar, pero esta carta nos está diciendo que es muy importante ser humilde, es para que no cargues mal de ojo o sobre todo brujerías que en las cartas nos dice, va a ser semana de junta, laborales de exámenes.

Tus signos compatibles van a ser el signo de Sagitario, Aries y Libra, que te van a estar hablando de amor verdadero, te va a estar buscando mucho un amor del pasado, pero nada más para puro chismes, problemas o conflictos, eso déjalo atrás y tú sigas avanzando.

CÁNCER

Cáncer, te viene la carta del carruaje, no te detengas, siga avanzando, ya mero cumples años, viene tu mejor época, esta semana va a ser de éxitos, vas a seguir conociendo gente muy compatible y sobre todo te viene un amor que va a ser muy entregado a tu vida, que eso me la va a dar mucho gusto aparte la carta del carruaje nos está diciendo que es el momento de comprar una casa, un terrenito, hacer un patrimonio en tu vida para que empiezas a sentir que tu trabajo vale.

Sigue estudiando, tu maestría, diplomado o tus cursos de inglés o de idiomas, que eso te va a ayudar mucho en el futuro. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos van a ser el número 04 y 30 que nos dice que vas a tener un poder extra para solucionar los problemas del pasado y los actuales, que vas a tener sobre todo mucha compatibilidad con amores nuevos del signo de piscis, escorpión o capricornio, que se van a acercar a ti con buenas intenciones y buen interés para los cáncer que están casados.

Embarazo en puerta para el cáncer que está solo, encuentra amores, verdaderos y compatibles, el color que les viene va a ser el color naranja y el color rojo, que nos dice que te salgas a caminar en las primeras rayos del sol, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para que quemes todas las energías negativas, que es el momento de ilusionarse, que es el momento de sentirse bien.

Con la vida y no platicar tanto tus cosas para que no se te sale, que viene un crecimiento inmediato en cuestión laborales, o sea, te van a ofrecer un mejor trabajo, puesto o salario, paga deudas de impuestos o paga deudas en cuestiones de tu casa para que no tengas ningún problema económico, también nos dice, cuídate de problemas de matriz si eres cáncer mujer ;o problemas de mente si eres cáncer hombre. Trata de estar muy saludable, hacer ejercicio, salte a caminar, aprende a dormir y come mejor, no te enganches de problemas que puedas tener con algún una persona del trabajo o de la escuela, no te enganches.

LEO

Leo, te viene la carta de la templanza. El Arcángel Miguel está detrás de ti. Va a ser una gran semana de tomar retos acciones y cambios importantes, es el momento de no estancarse, de tomar la decisión, de crecer y de mover las energías a otro país, otra ciudad, otro trabajo.

Tu mejor día va a ser el jueves, que tus números mágicos van a ser el número 01 y 23, que nos dicen que estás en el momento de ambicionar, el poder la fuerza y el dinero; vas a seguir creciendo en todas las formas y que te llegan dos o tres amores casi al mismo tiempo, si no tenías ni una hora te van a llegar, te llegan dos o tres amores al mismo tiempo que van a ser muy estables con tu vida y aparte, te van a estar dando ese cariño que tanto necesitas, tus amores compatibles van a ser Sagitario, Aries y Géminis, el color que te va a dominar va a ser el color azul y blanco, que te dicen las cartas que busques apoyo espiritual o ayuda de los ángeles, trata de comunicarte con ellos, trata de estar más cerca y sobre todo no quedarte tan desamparado. Leo, si te estás pasando por un problema grave de salud, de un problema fuerte de divorcio, un problema repentino de cambio de trabajo, pide ayuda a los ángeles, ellos te van a dar la mano para empezar a crecer; en las cartas también nos dice que viene estabilidad económica en los próximos días.

Qué vas a estar comprando muebles para tu casa y que vas a estar arreglando situaciones legales del pasado que te sale el triunfo en las manos.

VIRGO

Virgo, te viene la carta del mundo, vienen situaciones muy agradables para el signo de Virgo en esta semana; en cuestiones de proyectos nuevos, de trabajo, en cuestiones de cambios de puesto, en en aumento de un dinerito, de volver a estudiar, deberías de prepararte más que eso te va a ayudar a tener más bases para seguir creciendo.

La carta del mundo nos dice que te van a invitar a salir de viaje, que lo hagas, que eso te va a ayudar a conocer gente más importante y que vas a poder estar arreglando tu casa y pagar deudas del carro o del terreno, que tu mejor día va a ser el martes, que tus números mágicos van a ser el número 06 y 14, que estás en el momento de reinventarte, de sacar lo mejor de ti, de quitarte pensamientos que no te dejaban avanzar, de venganza, de coraje, de envidia o de mal de ojo, quítate pensamientos limpia.

Come mejor, duerme a tus horas y sobre todo sigue estudiando que te va a preparar más; el color que te va a estar ayudando va a ser el color rojo y azul, que tus amores compatibles van a ser del signo de Tauro, Aries o Capricornio, se van a acercar con algún interés muy verdadero hacia ti. Virgo, con buenas ganas de tener una relación de pareja. No te metas en problemas. Ya no te metas en chismes, no te cargues problemas, que no son tuyos las cartas también nos dice negocio en puerta.

Hijo nuevo, arregla tu casa, arreglar papeles de migración o situaciones que tenías en cuestiones de divorcio, que lo vas a poder solucionar en estos días, que te cuides mucho de dolores de cabeza de riñón o de tobillo, que trates de ir con tu médico.

LIBRA

Te sale la carta el as de bastos poder determinación y fuerza, te viene la oportunidad nueva en cuestiones de crecer laboralmente, ser director, gerente o coordinador, que lo aproveches que estás hecho para hacer eso.

También la carta del as de bastos nos dice propuesta de matrimonio, de estabilidad amorosa con alguien del signo de Acuario, Aries o Géminis, aparte nos dice que tu mejor día va a ser el martes, que tus números mágicos van a ser el número 03 y 15, que tengas voluntad en tu vida, siempre me dijo mi abuelita: 'una persona llega más lejos con voluntad que con inteligencia' que tu voluntad sea de acero, que no te doblegues por nada, ni por nadie, que sigas avanzando, que tu color va a ser el color amarillo y naranja, que viene un poder extra para estar mejor, que viene una estabilidad económica increíble y aparte te vas a poder sanar de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu, que los colores amarillo y naranja son los que te van a ayudar a elevar la energía positiva; en estos días, que esta carta nos dice libra el 3 de oros, que cuides tu dinero. Cuida tus ahorros, sé más inteligente al gastar. Quítate depresiones. Quítate angustias y empieza a ser más fuerte, que la vida te necesita para enfrentar cualquier problema que tengas en mente.

ESCORPIÓN

Te va a llegar el dinero, vas a tener más abundancia y estabilidad. Te viene la llegada de mucho dinero por cuestiones de lotería, por cuestiones de una deuda, por la venta de algo algo muy importante; tu mejor día va a ser el lunes que vienen reconocimientos en cuestiones de trabajo y aparte va a ser una semana de andar de buen humor, muy muy bien, sigue esa dieta, estás haciendo ejercicio y empiezas a dormir mejor, vienen amores compatibles del signo de Piscis, cáncer o leo, que van a estar hablando de estar muy cerca en cuestiones amorosas, que tus números mágicos por lotería 2 golpes de suerte, 20 y 24, que te dice que te vas a tener méritos en tu trabajo, reconocimientos y logros, que te concentres mucho al momento de trabajar, de estudiar, y pasar los exámenes, cuídate de problemas de una ex pareja del pasado que te va a estar hablando de pensión alimenticia, demanda o enojo, muy fuerte que te dice el color azul y blanco que tengas confianza contigo mismo, no con los que te rodean, que desconfíes de ellos y que trates de ser más cauteloso a todo lo que vayas a hacer y sé honesto contigo, sé honesto al momento de decir hacia dónde voy. Qué quiero hacer y de ahí que viene para mi vida, que en las cartas también nos dice abundancia, económica 7 de oros, abundancia, estabilidad y sobre todo sientes que el

SAGITARIO

Te viene la carta de la Torre, estás creciendo, pero poco a poco cuida tus palabras, cuida tus acciones, no provoques enojos y que no te los provoquen tampoco sagitarios, sobre todo familiares o de pareja porque puede acabar muy mal una situación de pleito en esta semana por las energías encontradas es el momento de seguir haciendo ejercicio, ponerse a dieta salir de viaje, seguir estudiando comunicaciones, relaciones públicas, abogado o comunicaciones que se te va a dar muy fácil, que tu mejor día va a ser el miércoles que tus números mágicos van a ser el número 02 y 27, que nos dice madurez mental, madurez en todo lo que hagas, el signo de fuego casi batalla mucho para madurar, pero cuando lo logra lo consigue, madurez mental y sobre todo trata de tener amistades que realmente te ayuden en los peores momentos de tu vida, no en los mejores, porque ahí está todo mundo, búscate amistades sinceras que te ayuden y que te hagan crecer, nunca es bueno andar con un amigo o una amiga porque esa relación de pareja no funciona.

Acuérdate que el amor necesita entrar por los ojos, sentir pasión y después deseo y después el amor, que el color que te domina va a ser el naranja y el blanco, que seas más creativo, que estudies, también diseño arquitectura o algo de modelaje, que te viene un cambio repentino que te va.

Ser más económicamente que la carta 5 de oros nos viene diciendo que esa abundancia, increíble golpes de suerte de lotería nuevo trabajo nueva relación de persona, cuídate de problemas en cuestiones de piel de cabello o de vista trata de ir con tu médico que va a ser una gran semana de crecer.

CAPRICORNIO

Capricornio, te viene la carta del Loco, es suerte en cuestiones de lotería, es suerte en cuestiones de la llegada de un dinero que nos esperabas, estás preparando un viaje en los próximos días que te vas a divertir mucho, que te concentres demasiado en tus clases en tu trabajo y en los proyectos nuevos, que tienes que madurar, tienes que aprender, que en la vida no todo es diversión, que también tenemos obligaciones que son tiempos de madurez, que tu mejor día va a ser el día martes, que tus números mágicos Capricornio va a ser el número 25 y el número 31, que te vienen dos golpes de suerte, que viene algo de creación nueva en cuestión, laborales o en cuestiones de negocio propio que lo hagas que también te vas a estar sintiendo.

Ya se alinearon tus energías Capricornio, ya se alineó tu fuerza, ya empiezas a sentirte mejor, ya no hay pleitos. No hay disgustos las cosas empiezan a mover y sientes que todo vuelve a la normalidad y eso me da mucho gusto, vas a andar muy compatible con los signos de Aries Géminis y Virgo, que definitivamente encuentras el verdadero amor; si estás en pareja, vas a seguirlos disfrutando, que el color que te domina va a ser el color azul y plateado, que estos colores el azul y el plateado te ayudan a tener más crecimiento laboral más crecimiento en cuestiones de dinero, usa algo de plata, se más prudente al platicar. Nos está diciendo que va a ser una semana de juntas, de trabajo, de exámenes, de última hora estará arreglando papeles legales en cuestiones de título, de cambio, de propietario o algo, en cuestiones de préstamo, el amor que tienes ahorita va a estar muy estable y muy apasionado, trata mandar a arreglar tu coche, tu moto o te compras una bicicleta para hacer ejercicio, viene contrataciones nuevas a tu empresa o gente nueva cerca de ti en cuestiones laborales.

ACUARIO

Te viene la carta del mago, pide que se te va a dar traes esa buena racha acuario. Trae esa buena disposición de seguir creciendo de tener más abundancia de tener mejores relaciones públicas de ser carismático, tu sonrisa conquista, que hace a toda la gente que te rodea; tu mejor día el miércoles, que tus números mágicos van a ser el número 05 y 08, con dos golpes de suerte que trates de estudiar más idiomas, que seas maestro, a los acuarios les gusta mucho ayudar a los demás, servicios, sociales, maestros políticos o médicos, también nos está diciendo que busques un equilibrio en tu vida, eso es muy bueno acuario, que no tomes demasiado, que hagas ejercicio, que duermas tus horas, cuando tú tienes un equilibrio una disciplina el resultado es el éxito y el triunfo, así que trata de enfocarte en eso que el color que te va a dominar va a ser el color amarillo y verde, que tus compatibles en cuestiones amorosas va a ser Tauro, va a ser el signo de Cáncer y Libra, ya es el momento de tener una pareja estable.

Ya es el momento de crecer más en pareja, es el momento de tener una casa o una familia, si ya lo viviste, ya pasaste por un divorcio aprende. Acuérdate que Dios nos enseña a tener transformaciones positivas a buscar gente más compatible con nosotros y tener una magia y una ilusión nueva que tu carta también nos está diciendo sorpresa regalo estabilidad.

Amorosa conocimientos en cuestiones de carrera y sobre todo el proyecto de irte a vivir fuera del país o fuera de tu ciudad en cuestión laborales eres el vendedor el deportista y el comunicólogo trata de expresarte en todas las formas.

PISCIS

Te sale la carta del emperador, estás en el momento de seguir creciendo ya van, ya van varias veces que te sale la carta del emperador, así que necesitas creerte que eres el líder, el fuerte y el el que sabe a dónde va la carta del emperador nos da estabilidad económica permiso para empezar a avanzar o el de poner un negocio.

Tu mejor día va a ser el lunes para que tengas suerte toda la semana, que tus números mágicos van a ser Piscis el número 09 y 13, la llegada de un dinero extra que te va a ayudar a cambiar de casa de carro o una estabilidad económica que cualquier operación estética médica o algo de dientes o vistas te la puedes hacer que va a salir súper bien.

Te viene esa comunicación con Dios, es el único sino el de Piscis que cuando le habla a Dios le contesta espiritualmente están muy ligados que te vienen cambios muy positivos cambios en tu persona a cambio de look cambio de pensamiento empezar a hacer ejercicio todo eso vienen en mejoría para tu vida como que las cosas empezaron a ordenar y la buena suerte te está sonriendo en estos días que el color es rojo y naranja, que eso te va a dar alegría estabilidad y sobre todo mucho amor compatible con los signos de escorpión Sagitario y cáncer que van a hacer tus signos.