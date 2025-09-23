¿Hasta dónde llegarías por un amigo? ¿Qué tanto podrías hacer por un colega al que estimas? ¿Hasta qué punto ayudar, o echarle la mano a alguien, puede comprometer la relación con un camarada? Esa es la pregunta que plantea “El Favor”, una obra de teatro dirigida por Joserra Zúñiga que llegará a Guadalajara, y que, por medio del humor y la comedia, invita a reflexionar sobre la amistad, la paternidad y la masculinidad.

La historia se desarrolla durante una cena entre cuatro amigos de muchos años. Uno de ellos, Martín, quien ya no es joven, desea ser padre junto a su esposa Clara, pero tras años de intentarlo sin éxito decide hacer una petición inesperada: pedirle a uno de sus tres mejores amigos que sea donante de esperma. Lo que empieza como una velada cotidiana se transforma en un torbellino de tensiones y conflictos. Secretos salen a la luz, la lealtad se tambalea, surgen emociones inesperadas y la amistad deberá resistir no solo lo que se dice, sino lo que nunca se había dicho, con la comedia como vehículo para abordar temas que suelen considerarse tabú.

“La obra parte de esta pregunta: ¿qué dirían tus amigos si les pides ser donantes para poder embarazar a tu esposa?” cuenta, en entrevista para EL INFORMADOR, el actor Alex Fernández, que en la obra interpreta a “Iván”, un hombre infértil. “Es una premisa muy chistosa, pero también es una realidad para alguien que está pasando por alguna cuestión de infertilidad. Como lo cuenta mi personaje, de repente se te ocurren cosas que parecen locuras, pero que en realidad no lo son. 'El Favor' es una obra que sucede en tiempo real, en una fiesta, en una comida en una casa, donde Iván cita a sus amigos para pedirles eso y ver cómo reaccionan. Todo esto termina siendo un estudio muy divertido acerca de la masculinidad, la amistad, la paternidad y lo que significa ser padre”.

El elenco está conformado por Alex Fernández, Hugo Catalán, Harold Azuara y Sergio Velasco. Según Fernández, la mecánica en los cuatro actores fue fundamental para recrear una conversación incómoda entre hombres: cada uno aportó su idea, su chispa, lo que también les sirvió como aprendizaje - y respectivas carcajadas- para aprender sobre los estereotipos que caen sobre los hombres.

“En la obra verán a cuatro amigos que hablan como lo hacen cuatro amigos heterosexuales reunidos en una fiesta. No tienen tapujos, se molestan entre ellos, hacen comentarios, hay mucha carrilla, y en el fondo, cuando salen los temas realmente importantes, se analiza la relación entre ellos y se revelan secretos. Te das cuenta de que la masculinidad muchas veces es más apariencia que una conexión real con lo interior, y al final la conversación se va volviendo más profunda conforme se habla del semen”, bromea Fernández.

Cuestionar la masculinidad desde la comedia

“El Favor” es, en apariencia, una comedia ligera, pero detrás de las risas hay un retrato crítico de cómo los hombres se relacionan entre sí, de los pactos silenciosos que sostienen las amistades y de los prejuicios que persisten alrededor de la paternidad y la masculinidad. La obra invita al espectador a reírse, pero también a reflexionar sobre los límites de la confianza, la lealtad y el deseo de formar una familia.

“Afortunadamente, creo que para tratar un tema tabú se eligió hacerlo desde la comedia, y me parece que el tono es el correcto. Podría abordarse de manera muy seria, por supuesto, pero la comedia nos baja la guardia y nos permite jugar con la idea”, dice Alex Fernández. “Eso lo volvió muy divertido, porque como gran parte de lo que queremos hacer es una sátira de la masculinidad, sacamos cosas muy profundas de hombres horribles que todos llevamos dentro, y eso resulta fácil de interpretar porque, aunque uno no lo quiera, esas actitudes están ahí“.

“El favor” ha sido recibida con buenas críticas en la Ciudad de México, y es la primera vez que llega a Guadalajara. Alex Fernández compartió su entusiasmo por llegar a nuestra ciudad, para compartir con los tapatíos esta tragicomedia de hombres cuya lealtad se pone a prueba, que se cuestionarán sus límites, en una obra que, según el actor, está llena de muchas risas y mucho esperma. Es el resultado del trabajo en equipo, y de todo el esfuerzo que han entregado como actores.

“Yo estoy muy emocionado, porque el público de Guadalajara siempre responde. En la temporada regular hacemos funciones de viernes a domingo, y eso genera un proceso muy mecánico en el que la obra fluye. Pero cuando salimos de gira, como solo son una o dos funciones, el público llega con muchas ganas de divertirse y suele entregarse más, lo que vuelve las funciones entrañables. Por eso tengo tantas ganas de presentarnos en el Teatro Galerías”, dice el actor. “Ha sido una experiencia muy grata porque me toca compartir con grandes compañeros y un equipo muy virtuoso. Mucho del guion lo trabajamos en mesa antes del montaje, todos aportamos, pusimos chistes y complementamos la dirección. Estamos muy contentos de llegar a Guadalajara.

Conoce la obra

La dramaturgia de “El favor” pertenece a Susanna Garachana y la dirección está a cargo de Joserra Zúñiga. La función está programada para el 24 de septiembre de 2025 a las 20:30 horas, en el escenario del Teatro Galerías en Zapopan. Los boletos se encuentran disponibles en taquilla y en plataformas digitales, con precios que van desde los 350 hasta los 700 pesos.

