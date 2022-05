Met Gala: Prohibirán usar vestidos históricos a celebridades; ¿la razón? Kim Kardashian

Después de que Kim Kardashian utilizó la prenda que Marilyn Monroe portó en 1962 cuando le cantó "Happy Birthday, Mr. President" a John F. Kennedy en el Madison Square Garden, el Consejo Internacional de Museos prohibió portar vestidos históricos a las celebridades.

Provoca molestia a los jueces Kim Kardashian

El usar el vestido sólo provoco la molestia de los jueces más conservadores de la industria de la moda después de portarlo en la última Met Gala, Kim Kardashian. Aunque la artista sólo utilizó el vestido durante la alfombra roja, el Consejo Internacional de Museos cambiará sus estatutos para prohibir la utilización de piezas irrecuperables.

Sarah Scarturro, ex jefa del departamento de Conservación de la moda Met, criticó a Ripley's Believe It or Not!, por haber permitido que Kardashian usase el vestido en la gala."Cuando yo era la jefa del laboratorio de conservación del Instituto del Traje, tuve que rechazar solicitudes de personas para que celebridades usarán modelos irremplazables de la colección", declaró Scarturro.

Ante la situación, el Consejo Internacional de museos dio su postura a través de un comunicado."Las prendas históricas no deben ser empleadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas. Es mejor prevenir que curar el daño. El trato incorrecto destruirá un objeto para siempre", comentó la organización.

Además, el ICOM por sus siglas en inglés, detalló que la utilización del vestido fue incorrecta debido a que, en su momento, Monroe no utilizó ropa interior con el vestido para dar una sensación de que estaba desnuda, algo que Kardashian en definitiva no hizo, pues el vestido fue hecho a la medida para la cantante en 1962.

Por otra parte, la prenda histórica está elaborada en un material llamado seda soplada, el cual actualmente no se encuentra en existencia, por lo que un daño al vestido sería irreparable, y el vestido en su totalidad insustituible.

MV