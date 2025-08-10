Los aficionados a la comedia y las secuelas tienen en la cartelera de cine la película Otro viernes de locos, la cual en días pasados realizó su première en la Ciudad de México con las actrices protagonistas: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan.

Otro viernes de locos. ESPECIAL/DISNEY.

En 2003 se estrenó Un viernes de locos, la cual conquistó a los espectadores a nivel internacional, ahora la historia de las chicas Coleman continúa con esta secuela.

La trama se desarrolla años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Ahora, Anna tiene a su propia hija y pronto tendrá una hijastra.

Otro viernes de locos. ESPECIAL/DISNEY.

Mientras enfrentan innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

Otro viernes de locos

(Freakier Friday)

De Nisha Ganatra.

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Mark Harmon, Chad Michael Murray.

Estados Unidos, 2025.

XM