Merlina: ¿Cuándo podría estrenarse la tercera temporada?

Ha llegado a Netflix una de las series más esperadas del año: Merlina.

La producción regresa con su temporada 2, tras la popularidad alcanzada por la aclamada serie protagonizada por Jenna Ortega. El público se preguntaba si habría una nueva entrega, y Netflix ha confirmado el regreso de la integrante de la familia Addams. Ante la noticia, los fans no pueden contener la emoción.

Varios factores la han convertido en una de las series preferidas del público, entre estos, el que el director sea el reconocido Tim Burton, quien se caracteriza por narrativas de fantasía con estilo oscuro y con personajes peculiares que destacan por su originalidad.

Se confirma temporada 3 de Merlina

Tras el gran éxito que tuvo Merlina hace tres años y el reciente estreno de su segunda temporada, se confirmó que la serie contará con una tercera entrega. El anuncio se realizó en julio pasado, cuando Tim Burton y Jenna Ortega revelaron en una entrevista con The Hollywood Reporter que el programa había sido renovado. Posteriormente, Netflix ratificó la noticia al presentar un primer póster en el que Merlina aparece frente a una bola de cristal con el número 3, sostenida por su inseparable compañero, Thing.

¿Hay fecha de estreno de la temporada 3 de Merlina en Netflix?

A pesar de que la tercera temporada será una realidad, cabe destacar que aún no hay una fecha de estreno confirmada para Merlina temporada 3. Sin embargo, considerando las fechas de lanzamiento de las temporadas anteriores, es muy probable que llegue alrededor de Halloween o incluso antes. También está por definirse si será en 2026 o hasta 2027.

