One Piece libera más detalles de su segunda temporada y un adelanto impresionante

Netflix sorprendió a los seguidores de One Piece al difundir en sus redes sociales el primer adelanto oficial de la segunda temporada, noticia que llega como un regalo para la gran comunidad de fanáticos del anime.

La producción en acción real, inspirada en el manga creado por Eiichirō Oda, narra las hazañas de Monkey D. Luffy junto a su peculiar tripulación de piratas. Juntos navegan por mares interminables, exploran islas misteriosas y buscan el legendario tesoro conocido como el One Piece, con el objetivo de que Luffy logre convertirse en el próximo Rey de los Piratas.

Estrenada en 2023, esta adaptación live-action se transformó rápidamente en un fenómeno mundial. Permaneció durante más de ocho semanas en el Top 10 global de Netflix, se posicionó en el primer lugar en más de 75 países y consiguió un hecho histórico: ser la primera serie hablada en inglés que debutó como número uno en Japón.

CORTESÍA/NETFLIX

Primer vistazo durante el One Piece Day

El esperado avance fue presentado el 9 de agosto en Tokio, durante el evento One Piece Day, donde miles de asistentes y seguidores alrededor del planeta pudieron disfrutar del material.

En el clip se confirmó que la segunda temporada llegará a la plataforma en 2026. La nueva entrega promete una trama más intensa, la llegada de nuevos personajes y el inicio del recorrido hacia la célebre Grand Line, una fase crucial para los lectores del manga y espectadores del anime.

En cuanto al reparto, varios de los protagonistas regresarán para esta continuación. Iñaki Godoy repetirá como Luffy, Emily Rudd volverá a encarnar a Nami, Arata Mackenyu seguirá interpretando a Zoro y Taz Skyler retomará su papel de Sanji.

A estos nombres se sumarán incorporaciones relevantes: Lera Abova será Nico Robin; Callum Kerr interpretará a Smoker, el Cazador Blanco; y Brendan Murray dará vida a Brogy, el ogro rojo y uno de los dos Piratas Gigantes Guerreros. Tanto Robin como Smoker desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la historia, marcando un punto de inflexión en la narrativa.

Además del adelanto, la producción reveló que la serie ya tiene garantizada una tercera temporada. Lo más llamativo es que esta renovación se anunció incluso antes de que se definiera la fecha exacta de estreno de la segunda parte.

De acuerdo con la información difundida, el rodaje de la tercera temporada comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un escenario reconocido por acoger importantes producciones internacionales.

BB