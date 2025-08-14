Este jueves 14 de agosto Netflix tiene dos lanzamientos para sus suscriptores. Por ello, aquí consulta cuáles son y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual, y disfruta desde el confort de tu casa.

En el barro

Es una serie argentina de acción y drama que ya está disponible en Netflix. Durante su traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo carcelario viven una situación crítica que las unirá para siempre. Como supervivientes, a partir de ese momento, se enfrentarán a la vida en prisión luchando contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel. Deberán afrontar el desafío de encontrar su propio espacio, luchar por derechos y beneficios. El contacto con la familia, los seres queridos y los asuntos pendientes son lo único que alimenta la esperanza de recuperar la libertad perdida. Con Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas.

Monoke II: Las cenizas de la ira. ESPECIAL/NETFLIX.

Monoke II: Las cenizas de la ira

Es una película de terror, misterio y anime que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Poco después del intenso enfrentamiento de Mononoke: El fantasma bajo la lluvia, aparece de nuevo el boticario, esta vez en las salas interiores del Ooku. Dentro, las cosas están cambiando desde el incidente anterior. Otomo Botan, una mujer de familia distinguida, releva a Utayama como nueva directora y empieza a imponer un rígido estilo de liderazgo basado en la disciplina y el equilibrio. Cuando se abre el proceso de selección de una tutora para cuidar de la hija recién nacida de la esposa del emperador, la emperatriz Yukiko, un acontecimiento inesperado trastoca de golpe la situación de Fuki. Al mismo tiempo, se produce una extraña serie de incidentes: La gente empieza a arder espontáneamente y queda reducida a cenizas. El boticario sospecha que es obra de un mononoke y trata de contenerlo, pero en realidad debe enfrentarse a una amenaza misteriosa y en constante cambio que parece moverse en grupo.

