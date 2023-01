Antes de protagonizar la serie "Merlina", la actriz estadounidense Jenna Ortega había sido conocida por participar en otros proyectos de televisión y en el cine como "Scream", "You" o "Jane the Virgin", entre otros más.

"Había estado despierta durante más de 24 horas. Me conecté al Zoom y él realmente se rio, me hizo reír"

Después de su historial de trabajo y de varias nominaciones a diversos premios, el cineasta Tim Burton la llamó para hacer casting para la serie que se centra en Merlina Addams.

Fue a través de una videollamada en el que ambos artistas conversaron. Ella estaba en plena grabación de la película de slash "X", en el que interpreta a Lorraine, así que ocurrió algo curioso, pues la actriz de origen latino estaba repleta de sangre artificial pues acababa de rodar una escena de un accidente.

Aun así y que no estaba en óptimas condiciones respecto a su imagen, hizo el casting virtual con Burton, lo cual ella lo relató en una entrevista reciente.

"Cuando conocí a Tim Burton para mi audición, acababa de hacer (mi escena de muerte en 'X'), así que tenía sangre en el escenario y sudor de glicerina en mi cabello y un corte masivo en mi cara".

"Había estado despierta durante más de 24 horas. Me conecté al Zoom y él realmente se rio, me hizo reír. Pensé que era entrañable", señaló Ortega, quien al poco rato fue contratada para el personaje que previamente ha sido interpretado por varias actrices como Christina Ricci y Nicole Fugere.

Jenna nació el 27 de septiembre del año 2002, y es de origen puertorriqueño y mexicano; ha participado en las series "Suck in the middle" y "The babysitter: killer queen" y "The fallout", entre otras.

JM