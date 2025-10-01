Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

MEMES para dar la bienvenida a octubre

Octubre ha llegado y los memes han llovido en redes dándole la bienvenida a este nuevo mes

Por: Anel Solis

Los memes han llovido en redes dándole la bienvenida a octubre. ESPECIAL/ X/ UNSPLASH/ V. Gariev

Los memes han llovido en redes dándole la bienvenida a octubre. ESPECIAL/ X/ UNSPLASH/ V. Gariev

Octubre ha llegado, mes del año en que festividades como Halloween muchas personas esperan para comer dulces y asistir a fiestas de disfraces con sus amigos, un mes donde la oscuridad y la diversión no están peleados. Hablando de diversión, los memes han llovido en redes dándole la bienvenida a este nuevo mes. A continuación te dejamos los memes más divertidos de octubre.

Los mejores memes de octubre

¡Ádios septiembre, hola octubre!

ESPECIAL/ X 
ESPECIAL/ X 
 

El Halloween está cerca y las risas también

ESPECIAL/ X 
ESPECIAL/ X 
 X/ @losIndispensab2
X/ @losIndispensab2
 ESPECIAL/ X
ESPECIAL/ X

Chistes locales y series que nos sacan una sonrisa

   
ESPECIAL/ X 
ESPECIAL/ X 
 
ESPECIAL/ X 
ESPECIAL/ X 

Lee también: ¿Por qué se celebra Halloween? La historia detrás del Día de Brujas

El público en redes se divide en dos: team Navidad y team Halloween. ¿Tú cuál eres?

ESPECIAL/ X 
ESPECIAL/ X 

Los perritos no se salvan de la noche de brujas 

 
     
 ESPECIAL/ X
ESPECIAL/ X

Fans de Taylor Swift, este mes también es para ustedes: estrena nuevo álbum

   

Octubre significa la llegada de esos personajes que no nos dejan dormir en la noche

     
     

Disfruta de este mes lleno de risas, escalofríos y momentos virales, ¡y no olvides compartir tus memes favoritos en redes!

Te puede interesar: ¿Cuándo es la Luna llena de octubre 2025?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones