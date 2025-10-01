Octubre ha llegado, mes del año en que festividades como Halloween muchas personas esperan para comer dulces y asistir a fiestas de disfraces con sus amigos, un mes donde la oscuridad y la diversión no están peleados. Hablando de diversión, los memes han llovido en redes dándole la bienvenida a este nuevo mes. A continuación te dejamos los memes más divertidos de octubre.

Los mejores memes de octubre

¡Ádios septiembre, hola octubre!

ESPECIAL/ X

30 de septiembre | 1 de octubre pic.twitter.com/HV25B7Vzbh— RETRO. (@ImagenRetro) September 30, 2025

El Halloween está cerca y las risas también

ESPECIAL/ X

X/ @losIndispensab2

ESPECIAL/ X

Chistes locales y series que nos sacan una sonrisa

ESPECIAL/ X

31 days till Halloween �� pic.twitter.com/N9IgnD4kjE— ShaneSaw M̷a̷s̷s̷a̷c̷r̷e̷ (@FinalDude78) September 30, 2025

ESPECIAL/ X

El público en redes se divide en dos: team Navidad y team Halloween. ¿Tú cuál eres?

ESPECIAL/ X

Los perritos no se salvan de la noche de brujas

Septiembre 30 | Octubre 1 pic.twitter.com/jCOb4p3cdy— Dilo con perritos (@DiloConPerritos) October 1, 2025

ESPECIAL/ X

Fans de Taylor Swift, este mes también es para ustedes: estrena nuevo álbum

Otros el 1 de octubre // Yo hoy 1 de octubre pic.twitter.com/2l0DrBHNcc— El Karma Es Un Gato❤️�� (@KarmaIsACat_5) October 1, 2025

Octubre significa la llegada de esos personajes que no nos dejan dormir en la noche

Yo despertando el 1 de octubre. pic.twitter.com/uunZvYEzDY— ���������� (@_Arinkc) October 1, 2025

Disfruta de este mes lleno de risas, escalofríos y momentos virales, ¡y no olvides compartir tus memes favoritos en redes!

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS