Disney+ confirma fecha de estreno de la nueva serie documental de Los Beatles

En días recientes, Disney anunció la llegada de la serie documental de la icónica banda inglesa, "Los Beatles", a su plataforma digital en noviembre de este año.

A casi 30 años de su fecha de lanzamiento original, "The Beatles: Antología" volverá a ocupar un espacio en la pantalla chica este próximo 26 de noviembre a través de Disney+.

Te puede interesar: Todos los estrenos de Netflix del 1 al 7 de septiembre de 2025

El material, cuyo origen se remonta al año 1995, fue restaurado y remasterizado para que tanto las viejas como las nuevas generaciones puedan disfrutarlo de la mejor manera. Además, se incorporará un episodio más, nunca antes visto.

De acuerdo con la plataforma, el estreno se dividirá en tres entregas consecutivas, con tres episodios cada una. El primero será el 26 de noviembre, el segundo el 27, y finalmente, se concluirá el 28 del mismo mes.

Dicho filme ofrece una amplia perspectiva del legendario camino que recorrió la banda desde sus inicios en Liverpool y Hamburgo hasta escalar y convertirse en una de las bandas más escuchadas y recordadas de toda la historia.

Durante los ocho capítulos previamente revelados, la cámara seguía la historia de los integrantes y cómo es que crearon un imperio que se consolidó con talento, constancia y amor a la música.

Según reportes, el capítulo inédito seguirá esta misma línea, pero incluirá imágenes nunca antes publicadas de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cuando se reunieron entre 1994 y 1995 para trabajar en "The Beatles: Antología" y reflexionar sobre su camino.

También puedes leer: Todos los estrenos de Disney+ del 1 al 7 de septiembre

El trabajo de restauración quedó bajo el mando del equipo de producción de Apple Corps, que trabajó junto con Wingnut Films y Park Road Post, de Peter Jackson, y Giles Martin, quien creó nuevas mezclas de audio para la mayor parte de la música.

Así que, si eres fanático de este grupo que marcó un antes y un después en la historia de la música, no te puedes perder su estreno en Disney+ este próximo 26 de noviembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP