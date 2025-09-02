Horóscopo Negro para HOY 2 de septiembre; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Ahora bien, Libra, basta ya de invertir tanto tiempo preocupándote por la gente que no mueve un dedo por ti, que claramente no hace nada por tenerte cerca. Esa gente que solo aparece cuando te siente lejos, con palabrería barata y promesas recicladas.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Cuando Mercurio entre en Virgo el martes, tu intuición se disparará. Sí, todavía más. Estás acostumbrado a ir dos pasos por delante, pero ahora irás tres. Notarás quién realmente te acompaña y quién ya no vibra contigo, y aunque pueda doler, liberará espacio para lo que sí suma.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Toda tu atención va a volcarse en el trabajo y lo laboral. Y sinceramente, te vendrá bien. Será como una vía de escape para apartar dramas que ahora mismo solo te hacen ruido y no te suman nada. Pero ojo, no lo desaproveches: Mercurio viene a recordarte que tienes oportunidades que no todo el mundo tiene.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Hoy para ti va a ser como si alguien encendiera la luz en una habitación que llevaba meses a oscuras. De repente lo ves todo con más claridad, con más lógica, con los pies firmes en la tierra. Nada de paranoias mentales ni de historias que solo estaban en tu cabeza.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Ojo, porque empieza septiembre y con él te toca poner un bloqueo definitivo. Esa persona que aparece siempre en el peor momento, cuando estás vulnerable, cuando ya habías avanzado, y vuelve a removerte todo… basta. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Saturno viene a sacudirte bien fuerte y a ponerte frente a decisiones que llevas aplazando. Todo lo que tenga que ver con tu futuro va a estar en el punto de mira. No lo esquives más, porque si no lo eliges tú, el universo te va a empujar igual.Con información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO