Vogue tiene sucesora de Anna Wintour

Tras semanas de incertidumbre, el mundo de la moda ya conoce a la sucesora de Anna Wintour al frente del contenido editorial de Vogue. El día de hoy la propia Wintour confromó la llegada de Chloe Malle.

Wintour, de 75 años, sigue siendo directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue Estados Unidos y sus 27 ediciones en todo el mundo. Malle, editora de Vogue.com, puede ocupar el lugar de Wintour, pero le reportará a ella mientras asume las operaciones diarias de la edición estadounidense. Y desaparece el histórico título de "editora en jefe" que Wintour ostentó durante casi 40 años.

Malle, de 39 años, es hija de la actriz Candice Bergen y del fallecido director francés Louis Malle. Se unió a Vogue como editora social en 2011, pasó a ser editora colaboradora en 2016 y ha ocupado su posición actual desde 2023. Dirigió todo el contenido digital de Vogue. En junio, Malle entrevistó a Lauren Sánchez antes de su boda con Jeff Bezos.

Malle afirmó tras el anuncio: "Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la perspectiva de moldear Vogue". Malle había surgido como una de las principales candidatas para el puesto.

Desde finales de junio, cuando Wintour informó al personal que renunciaba a su título, se barajaron varios nombres para sucederla. Entre ellos estaban Eva Chen, vicepresidenta de asociaciones de moda en Meta; Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway y Vogue Business; y Sara Moonves, editora en jefe de la revista W.

