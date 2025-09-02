Horóscopo Negro para HOY 2 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Esta temporada te pide que pongas los pies en la tierra, que equilibres tus responsabilidades con tus planes. Ya sé, suena aburrido, pero es lo que toca. La energía de Virgo y su temporada no está aquí para darte más diversión, sino para ayudarte a ordenar tu vida. TAURO (21 abril-20 mayo).Con Mercurio entrando en Virgo, vas a recuperar el foco que habías perdido. Se acabó la confusión, se acabó idealizar gente o planes que solo existían en tu cabeza. La claridad vuelve y con ella ese momento en el que dices: “okis, ahora lo veo todo mucho más claro”.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).El martes, Mercurio (tu regente) entra en Virgo y te dice claro y directo: orden en el caos. Se acabaron las excusas, se acabó lo de improvisar eternamente. Esta semana tienes que ponerte las pilas con tus asuntos pendientes: desde lo más práctico hasta lo más personal.CÁNCER (22 junio-22 julio)Basta ya de callarte por miedo a incomodar o de tragarte palabras que te acaban hiriendo a ti. Esta semana se viene sinceridad máxima: hablar alto y claro, poner límites e incluso, si hace falta, echar alguna bronca a quien lleva tiempo pasándose de la raya.LEO (23 julio-22 agosto).Este martes te obliga a mirar a tu alrededor y a hacerte preguntas incómodas. ¿Te están dando lo mismo que tú das? ¿La gente a la que apoyas está realmente ahí para ti cuando lo necesitas? Esta semana toca poner las cartas sobre la mesa.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).El martes Mercurio entra en tu signo, y ojo, porque Mercurio es tu regente. ¿Qué significa? Claridad absoluta. Vas a ver las cosas con una nitidez brutal, casi hasta con exceso de lucidez. Tu intuición estará adelantándose a todo y a todos. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO