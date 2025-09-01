¡Atención cinéfilos! Este mes de septiembre Cinépolis llega cargado de las mejores historias que te harán sentir un mar de emociones intensas con su gran variedad de largometrajes que no te puedes perder.

Con cintas llenas de terror que te mantendrán pegado a tu asiento, pelis para volver a creer en el amor, hasta largometrajes llenos de diversión para toda la familia.

Acompáñanos en este recorrido por los lanzamientos más esperados de este septiembre 2025: ¡Tu próxima gran experiencia cinematográfica te espera en Cinépolis!

Amores compartidos

Estreno: 4 de septiembre

Cuando Ashley decide poner fin a su matrimonio, Carey, desconcertado pero de buen corazón, busca apoyo en sus grandes amigos, Julie y Paul. Ellos parecen tener la fórmula perfecta para la felicidad: una relación abierta.

Sin embargo, cuando Carey se atreve a dar un paso más allá, la delgada línea que separa la amistad, el amor y el deseo se rompe, desatando un torbellino de emociones y consecuencias inesperadas.

El conjuro 4: Últimos ritos

Estreno: 4 de septiembre

El Conjuro 4: Últimos ritos abre un nuevo y sobrecogedor episodio dentro de la icónica saga de terror basada en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los Warren para enfrentarse a un último y aterrador desafío: el caso de la familia Smurl.

Lo que parecía ser el comienzo de una vida pacífica en su nueva casa se convierte en una auténtica pesadilla cuando fenómenos oscuros comienzan a atormentarlos, con el miedo consumiéndolos, la familia recurre a los reconocidos investigadores paranormales en busca de una liberación definitiva del mal que amenaza con acabar con todo.

Leonora

Estreno: 4 de septiembre

Xilitla, 1946. Entra Leonora Carrington al jardín surrealista de Edward James, dando inicio a un viaje entre lo real y lo onírico que nos conduce desde su niñez en Inglaterra hasta el vibrante México de mediados del siglo XX.

Inspirada en la novela de Elena Poniatowska, Leonora retrata la vida de una mujer que, desde muy joven, desafió convenciones con una rebeldía inquebrantable y una fuerza interior que se reflejaba en cada uno de sus gestos y en su pintura. Así, se consolidó como una de las figuras más trascendentes del surrealismo, no solo en México, sino en todo el mundo.

Bluey: Juguemos a ser chef

Estreno: 4 de septiembre

Con su estreno en cines bajo el título Colección: Juguemos a ser chef, la pequeña protagonista se embarca en divertidas aventuras que revelan su faceta más culinaria.

BBC Studios ha reunido ocho episodios especiales que inspiran a preparar recetas, jugar a montar un restaurante y, sobre todo, descubrir que los sabores más memorables no se encuentran únicamente en los platillos, sino en los instantes compartidos en familia.

Apocalipsis radioactivo

Estreno: 4 de septiembre

Un incendio descomunal desata una peligrosa fuga de radiación que amenaza con arrasar todo a su paso, con el tiempo en contra y millones de vidas en riesgo, el especialista en desastres Simon y la directora ejecutiva Cecilia chocan en un intenso debate sobre la forma de detener la catástrofe.

Al mismo tiempo, el capitán de bomberos Kit y su valiente equipo se adentran en la línea de fuego, sin imaginar que tras las llamas se oculta un oscuro secreto capaz de poner en jaque la seguridad de toda la humanidad.

El juicio de un perro

Estreno: 4 de septiembre

Avril es una abogada joven que, tras encadenar varias derrotas en los tribunales y luchar contra sus propias inseguridades, decide que no permitirá perder de nuevo. Pero su siguiente caso resulta ser todo menos común: defender a Cosmos, un perro acusado de haber mordido a una mujer y sentenciado con rapidez a la pena de muerte. Lo que inicia como un juicio insólito se convierte en una historia profundamente humana —y animal— que mezcla lo absurdo con lo emotivo, poniendo en debate el verdadero lugar de los animales dentro de nuestra vida y nuestra justicia.

Demon Slayer: Castillo infinito

Estreno: 11 de septiembre

La próxima entrega nos sitúa en un punto crucial: los integrantes del Cuerpo de Cazadores de Demonios se alistan para la gran confrontación final. Pero sus planes se ven interrumpidos cuando, de manera sorpresiva, aparece Muzan Kibutsuji, el demonio más temido y poderoso de toda la saga.

Desde ese instante, Tanjiro y sus compañeros son arrastrados al Castillo Infinito, la imponente fortaleza de los villanos que se convertirá en el escenario definitivo de la batalla. Allí dará inicio el desenlace de la guerra que durante generaciones ha enfrentado a los humanos contra las fuerzas demoníacas.

Autos, mota y rocanrol

Estreno: 11 de septiembre

Justino y el Negro tenían un plan sencillo: organizar unas carreras de autos y un pequeño concierto que les asegurara el negocio de sus sueños, sin embargo, todo se les salió de las manos y, sin quererlo, terminaron dando vida al concierto más grande en la historia de México: el legendario festival de Avándaro.

La hermanastra fea

Estreno: 11 de septiembre

Una versión oscura y sangrienta del clásico cuento de Cenicienta llega con La hermanastra fea, la historia se centra en Elvira, la ambiciosa hermanastra, mientras trama cómo conquistar al príncipe.

En un reino donde la belleza se mide con crueldad, Elvira está dispuesta a cualquier cosa para superar a la deslumbrante Cenicienta, lograr ser la reina del baile y proclamarse como la más bella del reino.

Dreams: Sueños

Estreno: 11 de septiembre

Un apasionado romance surge entre una dama de la alta sociedad y un joven bailarín mexicano, convencido de que su amor lo respaldará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco, sin embargo, cuando la ambición y los sentimientos se topan con la cruda realidad, deberá confrontar lo que realmente significa su relación y hasta dónde está dispuesto a llegar por amor y arte.

200% Lobo

Estreno: 11 de septiembre

Freddy, un valiente perro poodle, siempre ha peleado por ganarse el respeto de su manada. Pero cuando un deseo impulsivo lo convierte en hombre lobo, libera sin querer a un travieso Espíritu Lunar sobre la Tierra.

Ahora, Freddy deberá enfrentarse a desafíos inesperados y embarcarse en una aventura única para restaurar el equilibrio cósmico y salvar el día.

Animales peligrosos

Estreno: 18 de septiembre

Zephyr, una surfista audaz y rebelde, cae en manos de un asesino obsesionado con los tiburones y es arrastrada mar adentro, lejos de cualquier ayuda.

Atrapada en su bote, deberá enfrentarse a él y luchar por sobrevivir antes de convertirse en su próxima víctima. Pero en el océano, como siempre, no queda rastro de nada ni de nadie.

Batman Azteca

Estreno: 18 de septiembre

Esta audaz reinterpretación de la leyenda de Batman nos traslada al corazón de la cultura Mesoamericana del siglo XVI. Durante el apogeo del Imperio azteca, el joven Yohualli Coatl sufre la tragedia de perder a su padre a manos de conquistadores españoles.

Huyendo hacia Tenochtitlán, busca advertir al emperador Moctezuma y al sumo sacerdote Yoka sobre el peligro que se avecina. Refugiado en un antiguo templo dedicado a Tzinacan, el dios murciélago, Yohualli se entrena bajo la guía de su mentor, creando armas y equipos para enfrentar la invasión y vengar la muerte de su padre. En su travesía, conocerá aliados y adversarios inolvidables, incluyendo a la valiente Mujer Jaguar y la enigmática Hiedra del Bosque, que marcarán su destino.

El gran viaje de tu vida

Estreno: 18 de septiembre

La historia sigue a Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), dos desconocidos que se cruzan en una boda y pronto se embarcan en una aventura extraordinaria, a través de puertas mágicas, ambos reviven momentos clave de sus pasados, descubriendo cómo cada decisión los ha llevado hasta el presente y enfrentándose a la posibilidad de cambiar su futuro.

El huésped del diablo

Estreno: 18 de septiembre

Un cardiólogo se niega a aceptar la muerte de su hija después de un exorcismo, convencido de que su corazón aún late, durante los tres días de funeral, él y un sacerdote se enfrentan en un intenso duelo de creencias y evidencias, luchando por demostrar su verdad y, quizás, por salvarle la vida.

La casa de muñecas de Gabby: La película

Estreno: 25 de septiembre

Gabby y su abuela Gigi emprenden un divertido viaje por carretera, pero la valiosa casa de muñecas de Gabby cae inesperadamente en manos de la excéntrica gata Vera, para recuperarla, Gabby reúne a los valientes Gabby Cats y se embarca en una emocionante misión, ¡antes de que sea demasiado tarde!

Camina o muere

Estreno: 25 de septiembre

En un futuro distópico, cien adolescentes se enfrentan a una mortal competición: deben mantener una velocidad mínima de cinco kilómetros por hora para sobrevivir, porque cualquier desaceleración significa la muerte inmediata.

Basada en la aclamada novela de Stephen King y dirigida por Francis Lawrence, responsable de las últimas cuatro entregas de Los juegos del hambre, esta historia combina tensión, acción y supervivencia al límite.

Desastre en familia

Estreno: 25 de septiembre

La familia Meza lo tiene todo… excepto la fórmula para llevarse bien. Rolando, María, y sus hijos Paloma y Gabriel son expertos en discutir, hasta que un viaje familiar se convierte en la oportunidad de cambiarlo todo.

Cuando su camioneta queda varada en medio de la nada, conocen a Isaura, una mujer enigmática que, con un toque de magia, los pondrá a prueba y les mostrará el verdadero significado de la familia. Entre enredos, lecciones inesperadas y momentos divertidos, los Meza aprenderán que la mayor aventura consiste en trabajar juntos y valorar el lugar de cada uno dentro del hogar.

Una batalla tras otra

Estreno: 25 de septiembre

Bob, un revolucionario cansado y marcado por la paranoia, sobrevive al margen de la ley junto a su hija Willa, enérgica e independiente. Pero cuando un antiguo enemigo reaparece tras 16 años y Willa desaparece, Bob se lanza a una búsqueda desesperada. En este peligroso recorrido, padre e hija deberán enfrentar juntos las sombras de un pasado que creían dejado atrás.

Cazadores del fin del mundo

Estreno: 25 de septiembre

En un mundo postapocalíptico, un grupo de intrépidos cazadores de tesoros recorre la Tierra casi devastada por una gigantesca erupción solar, en busca de reliquias antiguas que podrían cambiar su destino.

Ne Zha 2: El renacer del alma

Estreno: 25 de septiembre

Después de la devastadora catástrofe de la primera película, los cuerpos de los amigos Ne Zha y Aobing quedan destruidos, aunque sus almas permanecen intactas.

Taiyi Zhenren, su maestro, decide reconstruirlos utilizando una flor de loto, devolviéndoles la vida. Tras esto, Ne Zha emprenderá una arriesgada misión para encontrar a los Dragones y enfrentarse a una batalla épica que definirá su destino.

El orfanato: La posesión

Estreno: 25 de septiembre

La madre de Sofía desapareció misteriosamente en el internado donde trabajaba, desde más allá, a través de una ouija, le envía un mensaje: “búscame”.

Decidida, Sofía, de 14 años, se adentra en el internado en busca de la verdad y del cuerpo de su madre, enfrentándose a secretos oscuros que acechan en cada rincón.

Bodycam

Estreno: 25 de septiembre

Lo que comienza como una llamada rutinaria por disturbios domésticos se transforma en un horror inesperado cuando un trágico accidente arrastra a dos oficiales de policía a una pesadilla implacable, donde descubren la aterradora existencia de un culto secreto.

