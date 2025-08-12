El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene una nueva tienda de la cadena Costco. La reciente sucursal de San Isidro fue realizada con una inversión de 100 millones de dólares. Y en la cantidad está la dimensión; se trata de la tienda más grande de México y la más moderna de América Latina. Entre las novedades presume un supermercado, gasolinera, un restaurante de sushi y un estacionamiento para 700 vehículos.

El Costco San Isidro, ubicado frente a Plaza San Isidro, sobre Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 1235, provocó la creación de 350 empleos directos y hasta mil 500 indirectos.

Entre sus principales características, la sucursal cuenta con el clásico supermercado, el área de comida, la estación de sushi, de la que hablaremos en esta nota; capacidad de estacionamiento de 700 plazas y una gasolinera de autoservicio.

A continuación te describimos qué nuevos productos puedes encontrar en esta sucursal con respecto a alimentos preparados en el momento.

Estos son los productos que puedes encontrar en la nueva estación de Sushi

Rollo California compuesto por kanikama, aguacate, pepino, soya, jengibre encurtido y wasabi. Las proteínas disponibles son salmón, atún o surimi.

compuesto por kanikama, aguacate, pepino, soya, jengibre encurtido y wasabi. Las proteínas disponibles son salmón, atún o surimi. Charola de Sushi y nigiri compuesta por tres rollos (california, spicy tuna y salmón) y seis nigiris (tres de atún y tres de salmón)

compuesta por tres rollos (california, spicy tuna y salmón) y seis nigiris (tres de atún y tres de salmón) Nigiri de atún y salmón (seis piezas)

(seis piezas) Bowl de salmón o atún en salsa ponzu

Sahimi de atún con salsa ponzu

Poke de atún ponzu

Poke de salmón y sriracha mayo

Cada platillo cuenta con salza ponzu, wasabi y jengibre encurtido como complementos.

La estación productora de los platillos cuenta con máquinas especiales para trabajar sobre demanda. Los empleados de esta sección del Costco fueron capacitados por personal japonés para asegurar un producto de calidad.

