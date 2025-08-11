¿Qué alimentos ayudan a combatir el estrés?

El estrés es descrito como una reacción natural del cuerpo que se dispara ante situaciones que percibe como desafiantes o amenazantes , ya sea física o emocionalmente.

Presiones laborales, problemas personales, saturación de tareas, son algunas de las causas que pueden detonar el estrés en nuestro cuerpo, provocando síntomas como fatiga, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas para dormir, entre muchos otros más.

Aunque existen muchos métodos efectivos para deshacerte del estrés que puedes acumular en tu vida diaria, también existen algunos alimentos que pueden ayudar a bajar los niveles de la hormona del estrés.

Alimentos para combatir el estrés

Arándanos

Los arándanos son frutos ricos en fibra, antioxidantes y vitamina C. Estos dos últimos son ideales para combatir el estrés, ya que reducen los niveles de cortisol , conocida como la hormona del estrés.

Plátano

Además de ser un alimento nutritivo, rico en potasio y otras vitaminas, el plátano, también conocido como banana, es una fruta tropical que puede aumentar los niveles de serotonina en el cuerpo , lo que contribuye notablemente al estado de ánimo.

Chocolate

¿A quién no pone feliz comer chocolate?, sin embargo, está comprobado que una porción de chocolate negro puede reducir los niveles de cortisol, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de la sangre.

Espinacas

Las espinacas son una verdura que contiene un alto contenido de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal. Tienen vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina E y vitamina F, y minerales como el hierro, potasio y, sobre todo, magnesio, el cual ayuda a reducir el cortisol y conciliar el sueño.

Naranjas

Comer naranjas puede ser útil para disminuir el estrés, ya que tienen un alto contenido de vitamina C y propiedades que ayudan a estabilizar los niveles de tensión arterial.

