Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 13 de agosto

Aries

La Luna transita por tu signo, marcando un día especialmente favorable para ti. Canaliza tu energía y evita tomarte las cosas demasiado en serio. En el hogar podrían surgir agradables sorpresas que llenarán tu corazón de alegría. A través de amistades, tendrás contacto con personas que te beneficiarán en acuerdos, eventos o negociaciones, con resultados positivos para tu economía.

Tauro

Se aproximan cambios, novedades y transformaciones importantes. Es momento de observar la realidad sin ilusiones y aprender de cada tropiezo, pues estos fortalecen tu experiencia. Hoy tienes un impulso especial en tu autoestima, amor propio y autorrespeto. Utiliza esa energía para reclamar lo que te corresponde en el ámbito laboral o profesional, sin aceptar menos de lo que mereces.

Géminis

Evita involucrarte en situaciones ajenas y concéntrate en lo que te corresponde. Esta tarde podrías recibir una llamada o mensaje con una propuesta que traerá mejoras a tus ingresos. En lo sentimental, se te percibe radiante y en equilibrio.

Cáncer

Todo lo que estás viviendo es aprendizaje. Júpiter, planeta de la prosperidad, te guía hacia las personas y lugares indicados. Excelente momento para realizar compras, ventas o negociaciones relacionadas con tu hogar o tu familia.

Leo 

La abundancia que buscas está en tus propios talentos. Hoy podrías recibir una respuesta positiva sobre un trámite o un pago pendiente. Lo que antes estaba detenido comenzará a avanzar con rapidez gracias a la energía de la Luna llena en Aries.

Virgo

Vives un tiempo de cosecha gracias a tu buen proceder. Reconoce que mereces lo que recibes. Aprovecha tus contactos sociales y familiares para agilizar acuerdos o negociaciones en estos días y así alcanzar con mayor rapidez lo que anhelas.

Libra

Es momento de dejar el pasado atrás y vivir plenamente el presente. No permitas que energías negativas ajenas afecten tu esencia, que es armoniosa y alegre. Llegan cambios muy favorables en el plano laboral y profesional. Aléjate de personas que drenan tu energía y concéntrate en brillar.

Escorpión

Jornada propicia para negociar, cerrar ciclos o iniciar nuevos proyectos. Habrá mucha actividad y responsabilidades. También podrías estar evaluando comenzar algo por tu cuenta o retomar estudios.

Sagitario

Se abre un ciclo de aproximadamente once días en el que tendrás grandes oportunidades para lograr tus metas. Buen momento para realizar viajes, cambios en tu hogar o mudanzas. También es ideal para iniciar proyectos personales o concluir asuntos pendientes.

Capricornio

Tu economía se encuentra en una etapa de apertura. Es tiempo de equilibrar tus finanzas para concretar compras, ventas o negociaciones antes postergadas. Se avecinan mejoras significativas en tu vida personal y familiar.

Acuario

Saca provecho de tu carisma, magnetismo y creatividad. Es momento de actuar con decisión, dejando a un lado el exceso de análisis. Las ideas que surjan ahora podrán ponerse en marcha entre septiembre y octubre.

Piscis

Llegan los cambios económicos que esperabas, ya sea por mejoras laborales, préstamos o pagos. Todo lo relacionado con trabajo y finanzas se perfila a tu favor. También es momento de dedicar más tiempo a ti mismo para aumentar tu productividad y avanzar en tus metas.

