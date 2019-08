Mauricio Garza, flechado por “Betty”

Después de su exitosa actuación en “40 y 20”, Mauricio Garza continúa con las series. El actor platicó vía telefónica sobre su inclusión en “Betty en NY”, la serie de Telemundo, un proyecto que lo ha llenado de felicidad. El mexicano platicó que esta ha sido una experiencia que le abre las puertas a tener mayor proyección internacionalmente, algo que se toma con mesura pues no dejará de trabajar en nuestro país.

Cabe destacar que “Betty en NY”, donde Garza interpreta a “Nicolás”, se transmite a través del Canal Nueve de Televisa, en punto de las 22:30 horas de lunes a viernes.

Para crear a su personaje, el actor prefirió no recurrir a las versiones anteriores de la serie (“Yo soy Betty, la fea”), y así dar una nueva vida a “Nicolás”, el amigo de “Betty”. En ese proceso de inmersión, el gozo por interpretar su papel fue mucho: “De pronto me reía y había momentos en que el director me decía ‘No, espera, te estás riendo demasiado’”.

Esta nueva versión de la trama de la chica “fea” llega veinte años después de que saltara a la fama, en un contexto muy distinto al contar la historia desde el momento actual y con la historia ubicada en su mayor parte en Nueva York. Las redes sociales y los nuevos modelos de interacción entre los jóvenes son parte de los elementos que distinguen esta versión.

En la nueva producción, Mauricio Garza comparte créditos con Elyfer Torres, Erick Elias y Sabrina Seara, entre otros actores. Mauricio elogió el equipo de trabajo que se formó.

Para Mauricio, un detalle desafiante que destaca en las filmaciones fue el vestuario: “Aunque la historia está ubicada en Nueva York, las grabaciones las hicimos en Florida. Entonces teníamos que estar vestidos representando el clima de Nueva York pero con el calor”.

Igualmente, otro reto fueron los horarios demandantes de la producción, que a la par de la exigencia representó un nuevo aprendizaje en su carrera. En contraparte, de las cosas que disfrutó más fue el género mismo de “Betty en NY”, la comedia, género que ha interpretado tanto para la pantalla chica como para el teatro.

Refleja su positivismo

Un factor que facilitó la actuación fueron algunas coincidencias del actor con su personaje: “Somos parecidos, yo siempre estoy buscando el lado positivo de las cosas, al igual que Nicolás”, comentó.

Es precisamente esta actitud la que se ve reflejada en otras facetas de su vida. Además de su labor como actor profesional, Mauricio se toma el tiempo para tener proyectos alternos, como su podcast, que recientemente estrenó.

El podcast se titula “Tu Cabeza es la Belleza” y está disponible en múltiples plataformas. Entre los proyectos a futuro de Mauricio Garza está retomar su canal de YouTube, en espera de que se confirme su participación en una serie y una película.