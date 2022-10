Este domingo, en el reciente episodio de “MasterChef Celebrity México” se vivieron momentos de mucha tensión entre los participantes, pues aunque estaba previsto que la expulsada de la noche fuera la deportista e influencer, Macky, debido a que no cumplió con su reto de salvación, que en su caso era preparar unos huevos benedictinos, quien abandonó la competencia fue el actor cubano Pedro Moreno.

El histrión, pese a su buen desempeño como cocinero, tuvo que irse del reality por una cuestión médica, se lesionó una rodilla, hecho que lo había obligado a ausentarse de dos capítulos, pero el problema se agravó por una infección y necesitaba operarse y guardar reposo, así que no lo quedó remedio que irse de la competencia, esto le favoreció a Macky, pues seguirá en el reality, también en la cuerda floja estuvo Margarita “La Diosa de la Cumbia”, ya que el huevo que a ella le tocó preparar era estilo flan, pero salado, pero dicho platillo no se coció. En redes sociales, Carmen Campuzano, cuarta expulsada del proyecto, no estuvo conforme con la decisión de la producción de que Macky permaneciera una semana más en el concurso:

“Macky tuvo que haber salido desde la noche de mi eliminación. Es la segunda oportunidad que le dan. @MasterChefMx”, escribió en Twitter, y de inmediato los fans de la deportista la criticaron, aseverando que podía decir lo que quisiera, pero que en la realidad la expulsada fue ella y no Macky, claro, hasta este momento de la competencia. Otro momento álgido fue cuando Talina Fernández pidió a sus compañeros que no la subestimen por su edad, pues pareciera que le tienen muchas consideraciones y lástima, cuando ella tiene la energía suficiente para hacer las cosas, y que en todo caso si ya no funciona ella en el formato, que mejor la corran.

Karla Gascón, siempre polémica por sus comentarios, le dio la razón a Talina, que no había que tener consideraciones pues es una participante más, además, Karla subió al balcón desde la primera prueba, ya que fue la que mejor se destacó al preparar un platillo japonés.

FS