Aries

Aries, esta semana analizas tus vínculos con tu pareja, familia y amistades. Con Venus en Libra iluminando tu zona de relaciones, surgen conversaciones sobre equilibrio, reciprocidad y respeto. Si has cedido demasiado, ahora llega el momento de recuperar tu espacio y afirmar tus límites. Plutón directo en Acuario te conecta con personas y grupos que te inspiran a pensar de forma distinta.

Mantra: Merezco vínculos que me eleven, no que me desgasten.

Tauro

Tauro, tu atención se dirige hacia lo cotidiano y la belleza que habita en los detalles. Venus, tu regente, entra en Libra y te anima a embellecer tu entorno, tu cuerpo y tu rutina laboral. La armonía aparece cuando dejas atrás el perfeccionismo. Con Plutón directo en Acuario, tu área profesional se sacude, revelando verdades sobre tu propósito y vocación.

Mantra: Transformo mi trabajo en arte, y mi arte en propósito.

Géminis

Géminis, esta semana favorece tu creatividad y tus deseos más auténticos. Con Venus en Libra activando tu zona del placer, el amor y la expresión artística, es un momento ideal para fortalecer lazos afectivos o atraer a alguien especial. Reconecta con lo que te hace vibrar. Plutón directo en Acuario te impulsa a cuestionar las creencias que ya no te representan.

Mantra: Mi deseo es sagrado. Mi voz también.

Cáncer

Cáncer, enfocas tu energía en sanar y en atender los asuntos del hogar y la familia. Venus en Libra suaviza tensiones, pero también te anima a poner límites donde antes callaste. Es momento de hablar con sinceridad y expresar tanto tus gustos como tus inconformidades. Plutón directo en Acuario te lleva a profundizar en tus vínculos más íntimos. Solo la verdad puede abrirte el camino hacia la sanación.

Mantra: Mi casa interior merece paz, no pactos con el dolor.

Leo

Leo, tus palabras tendrán el poder de sanar esta semana. Con Venus en Libra activando tu comunicación, podrás expresar lo que antes dolía, pero con elegancia y claridad. Los demás aprenderán a tratarte con más respeto y cariño. Plutón directo en Acuario transforma tus relaciones, revelando dinámicas que ya no puedes pasar por alto.

Mantra: Mi verdad sana y libera.

Virgo

Virgo, trabajas en fortalecer tu autoestima y tu sentido de valor. Venus en Libra ilumina tu zona de dinero y te invita a revisar si lo que das y lo que recibes están en equilibrio. Plutón directo en Acuario impulsa una transformación en tu rutina: lo que antes era obligación, ahora debe ser elección. Sé flexible y permite que el cambio fluya.

Mantra: Mi valor no se negocia, mi tiempo tampoco.

Libra

Libra, vives un renacimiento emocional. Venus, tu regente, llega a tu signo y te devuelve magnetismo, claridad y deseo de armonía. Sin embargo, no confundas la paz con la complacencia. Plutón directo en Acuario te inspira a expresarte sin miedo, a mostrar tu arte y tus talentos, incluso si eso incomoda a otros.

Mantra: Mi belleza está en mi autenticidad.

Escorpio

Escorpio, se aproxima el cierre de un ciclo importante. Venus en Libra activa tu zona de introspección, impulsándote a soltar vínculos que ya no resuenan contigo. Es momento de depurar y dejar atrás lo que limita tu crecimiento. Plutón directo en Acuario te confronta con viejas heridas familiares: míralas con valentía, porque al hacerlo, te liberas.

Mantra: Lo que se va me libera, lo que queda me transforma.

Sagitario

Sagitario, tus amistades y redes cobran protagonismo. Venus en Libra suaviza tu entorno social, abriendo espacio para nuevas colaboraciones, aunque también puede revelar intenciones ocultas. Sabrás distinguir quién te apoya desde la autenticidad. Plutón directo en Acuario te recuerda que tu voz tiene poder y que debes usarla con responsabilidad.

Mantra: Elijo rodearme de quienes me ven con el alma.

Capricornio

Capricornio, tu enfoque se dirige hacia la reputación y el éxito profesional. Venus en Libra resalta tu zona laboral y te brinda oportunidades para brillar, pero también te invita a cuidar tu bienestar. Plutón directo en Acuario transforma tu relación con el dinero y los recursos: reflexiona sobre lo que realmente te nutre y en qué estás desperdiciando energía.

Mantra: Mi éxito no vale si pierdo mi paz.

Acuario

Acuario, te encuentras ante un despertar profundo. Venus en Libra te impulsa a expandir tus horizontes mediante el estudio, los viajes o la búsqueda de nuevas experiencias. Sin embargo, Plutón directo en tu signo es quien marca el verdadero cambio: algo dentro de ti muere para dar paso a una versión más auténtica. Es momento de verte con honestidad.

Mantra: No soy lo que esperan, soy lo que despierta.

Piscis

Piscis, esta semana te invita a la intimidad y la entrega emocional. Venus en Libra activa tu zona de vínculos profundos, abriendo la posibilidad de vivir un amor más consciente, siempre que dejes atrás el miedo a repetir errores. Aplica lo aprendido y atrévete a ser transparente. Plutón directo en Acuario te impulsa a mirar tu sombra y aceptar lo que ocultas.

Mantra: Me entrego sin perderme. Me amo sin esconderme.

YC