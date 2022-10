La colombiana Margarita, La Diosa de la Cumbia, se convirtió en la reciente eliminada de este domingo en “MasterChef Celebrity México”, reality culinario transmitido por Azteca Uno.

La salida de la cantante era inminente por acumular varios mandiles negros, pues ya tenía algunos domingos seguidos que se encontraba en la cuerda floja tras no superar los retos gastronómicos que se le pedían, sin embargo, gracias a su gran carisma y las ganas para cocinar, se convirtió en una de las participantes más queridas entre sus compañeros y la audiencia. El platillo que sacó a Margarita de la competencia fue un filete de huachinango el cual se le quemó y tenía espinas, algo imperdonable para el jurado, puesto que consideran que un comensal no puede recibir espinas en su comida por nada del mundo.

También le jugó en contra que hizo dos platillos, el otro fue un ceviche, y para los jueces no había relación alguna entre ambos platillos, al mismo tiempo que en la historia del programa se sabe que el que presenta dos platillos, nunca tiene buena suerte porque su calificación se divide. Durante el programa, la temática fue los juegos de azar, donde Ricardo Peralta confirmó que no tiene mucha suerte con ellos. Mientras que quienes destacaron por su buena sazón y sus ganas de innovar en la cocina, fueron Alejandra Toussaint y Mauricio Mancera; esta vez Arturo López Gavito no cocinó porque tuvo inmunidad.

FS