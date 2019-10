Más mexicana que el tequila

La admiración hacia México es latente en Natalia Jiménez, quien desde pequeña endulzó sus oídos con las grandes canciones del repertorio vernáculo que ha puesto al mariachi en la mira global mediante interpretaciones que consagraron a artistas como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Ante el respaldo que Natalia Jiménez ha encontrado en México desde el inicio de su carrera con la extinta banda La Quinta Estación, la cantante decidió rendir un peculiar homenaje al país del tequila al refrescar canciones que son básicas en su amor por el mariachi, dando por resultado “México de mi corazón”, proyecto que a tan solo un par de semanas de lanzarse en formato CD y DVD se ha posicionado con fuerza en las listas de popularidad del pop y el regional mexicano.

“Tenía muchos años tratando de hacer un disco de mariachi, siempre creí que el primer disco que hiciera así sería inédito, pero cuando pensé sobre las canciones, me decidí a cantar aquellas que ya interpretaba y mis fans conocían en los conciertos. Son canciones que me gustan, que también canto en mi casa”.

La relación de Natalia Jiménez con México no es nueva, en su carrera como solista, la cantante española vivió en el país durante nueve años y ha participado en proyectos como “La Voz México”, lo que le ha permitido hacer de las tradiciones y el lenguaje mexicano parte de su vida diaria.

“Yo venía de vivir en Madrid, y me vine a México, al otro lado del charco para conocer una cultura totalmente distinta a la mía. Me enamoré de México, de cómo hablan, de cómo comen, de cómo celebran y me quedé por nueve años y tras ser mamá estoy retomando mi carrera”.

Previo al debut que Natalia Jiménez tendrá en el Palenque de Fiestas de Octubre de Guadalajara, la cantante regresa a tierras tapatías para compartir el impacto que “México de mi corazón” ha tenido al sumar a grandes voces a este proyecto en el que participan: Carlos Rivera, El Bebeto, Banda MS, Paquita La del Barrio, Lila Downs y Pedro Fernández.

“Quise hacer colaboraciones con mexicanos, con la intención de que me brindarán su bendición, su pláceme, porque sentí una responsabilidad muy grande por ser española y grabar música mexicana. A Carlos Rivera y Pedro Fernández los conocí en distintas ediciones de ‘La Voz’, a Lila Downs y Paquita las he admirado desde siempre y no las conocía en persona, tuve mi momento de fan. Buscamos a la Banda MS y El Bebeto, que son representantes del género regional, ellos conectan con los jóvenes, todos me conectan con un público nuevo”.

Natalia Jiménez recuerda que en vida Juan Gabriel la animaba a explorar el mariachi, propuesta que la cantante consideraba que no era el momento oportuno para emprender un proyecto de tal magnitud, además, de sentirse un poco insegura sobre la calidad vocal e interpretativa que debía de tener para salir triunfante de un género nuevo en su carrera.

“Yo amaba mucho a Juan Gabriel y cuando estaba vivo tuvimos la oportunidad de trabajar muchas veces; me preguntaba que cuándo grabaría con mariachi, que yo podía y yo decía que me daba miedo. El mayor miedo que yo tenía era hacer algo irrespetuoso, que me entrometiera en una música de tanto orgullo para México. Ahora siento que soy mexicana aunque no haya nacido aquí, jamás imaginé que lograría tanto con México de mi corazón”, finaliza.

Prepara el ruedo

Llegar al Palenque de Fiestas de Octubre es algo que emociona y reta a Natalia Jiménez, quien acostumbrada a los escenarios masivos, ahora tendrá la oportunidad de explorar un formato íntimo y cercano con su fans, quienes además de recorrer los grandes éxitos pop de la española, vivirán una noche mexicana… única en su tipo.

“Será mi primera vez en el Palenque como solista y vengo con todo el mariachi. Me encantan los palenques, todos están en la fiesta y eso les voy a dar, escucharán mis éxitos con La Quinta Estación y mi carrera solista, será una noche espectacular”.

Agéndalo

Natalia Jiménez en el Palenque de Fiestas de Octubre el 11 de octubre, a partir de medianoche. Ingreso: solo mayores de edad. Más información: www.palenquefiestasdeoctubre.mx