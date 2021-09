"Mas Likes": La vibrante canción de Ximbo inspirada en "Black Mirror" y novelas distópicas

La cantante y activista Ximbo estrenó recientemente su canción “Más Likes”, que sigue la vida real e irreal de las personas que pasamos tiempo tras la pantalla. Se trata del segundo tema que forma parte de “Queendom EP”, su próximo proyecto musical.

En entrevista con INFORMADOR.MX, Ximbo compartió que “Más Likes” es una aislamiento paradójico en el que terminamos luego de “conectarnos” en el teléfono.

Ximbo detalló que se encuentra en un momento de su vida donde comienza a experimentar con el ukelele para la melodía, dejando a un lado el sampleo que tanto le gusta. “Ya tenía tiempo que estaba yo rotando el sonido, y definitivamente me llevaba a sentir como una historia de una chica que fuera algo trágica, y en esta canción pasa que la tragedia no es una tragedia mayúscula, sino que la gran tragedia es que está en este círculo en el que no pasa nada, que lo más grave que sucede es que no tiene pila en su teléfono, porque está atrapada en las redes sociales”, dijo Ximbo a este medio.

Ximbo: La inspiración de “Queendom” y “Más Likes”

"Está en momentos de que suceda un episodio de ansiedad"

Aclaró que esta historia de la chica es una de otras más que formarán parte de “Queendom EP”, un disco corto que terminará de lanzarse en noviembre a manera de lanzamientos musicales durante las próximas semanas. No todas las canciones, dijo, son autobiográficas, pero “claramente” existen algunas más personales, como el sencillo “Queendom”.

“Yo me identifico con algunos sentimientos que observo a mi alrededor o en las novelas distópicas, así como series como ´Black Mirror´”, detalló Ximbo. “Es un poco la realidad que estamos viviendo”.

Sobre el diseño de la portada, creada por la ilustradora Leslie Michelle Rivas “Architeuthis”, Ximbo destacó que es “muy simbólica” y completamente creada por la artista mexicana. “Es una chica que, plácidamente, está reposando en una alberca pero en realidad es un teléfono al que se le está acabando la pila (...) Está en momentos de que suceda un episodio de ansiedad”.

Ximbo adelanta canciones de “Queendom”

Pese a que apenas ha lanzado apenas dos canciones de su EP (“Queendom” y “Más Likes”), Ximbo adelantó que lanzará otras dos antes de revelar el proyecto completo que incluirá todas las canciones. Según la cantante de hip-hop, el siguiente tema que revelará en algún momento de este mes, será “Mercedes”, una colaboración con su ex grupo Magisterio.

Además, otra canción incluirá la colaboración de un rapero de Monterrey y otra colaboración con una cantante de la Ciudad de México que se mueve por el Indie-Pop. Este saldrá en el mes de octubre. Mientras que en noviembre llegarán más sorpresas.

En total, según cuenta Ximbo, serán un total de entre 7 y 8 canciones.

“Queendom” es un llamado: Ximbo

La cantante también detalló que el EP la mayoría relatan historias de mujeres, no forzosamente, pero sí están narradas desde un punto de vista femenino.

“El disco es un llamado a que intentemos tomar este trono de reyes y reinas que, a lo mejor, hemos renunciado por cumplir con ciertas cosas que la vida cotidiana nos pide. Por ahí va el asunto. Hay que cuidarnos, nuestra salud mental, física”, concluyó Ximbo.

¿Quién es Ximbo?

Ximbo es una MC y activista de la Ciudad de México, con más de veinte años representando el hip hop nacional, una de las primeras mujeres que comenzó a rapear en el país. También es una artista independiente con años haciendo música de gran calidad, con un mensaje de conciencia y una vibra positiva.

Ximbo no solo es un referente artístico, sino que también ha fungido como consejera y guía (al interior del hip hop) y como difusora y promotora (hacia fuera); también ha dedicado esta parte de su vida a dos ejes de acción; el feminismo y la visibilización de culturas y lenguas originarias en el hip hop.

Por si fuera poco, Ximbo ha llenado su agenda a lo largo de varios años con talleres, yendo a congresos, siendo juez de batallas de freestyle internacionales y presentando su voz a diversas plataformas y causas.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC