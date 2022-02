Marvel: Fans discuten permanencia de Evangeline Lilly en el UCM por postura antivacuna

Tras mostrar públicamente su postura de inconformidad ante las restricciones que diversas instancias y espacios marcan a las personas que no desean vacunarse contra la COVID-19 en Estados Unidos, los fans se mantienen alerta ante los posibles escenarios que puede enfrentar Evangeline Lilly, estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, quien en recientes días se sumó a la discusión sobre si la vacunación debe ser obligatoria o no.

Evangeline, quien también ha participado en exitosas series como “Lost”, está a la espera del estreno de la tercera entrega de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, de Marvel y protagonizada por Paul Rudd, en donde, desde sus dos primeros filmes, ha dado vida a “Hope Van Dyne” como “Wasp/Avispa”, no obstante, sus declaraciones han puesto en apuros a Disney, que actualmente tiene los derechos de Marvel Studios, tras las presiones y discusiones que los fans tienen en redes sociales sobre si las productoras tienen que tomar acciones más tajantes ante la incorrecta información que las figuras del espectáculo dan sobre sus posturas personales en la vacunación y el manejo de la pandemia.

A través de su Instagram, Evangeline compartió fotografías de la protesta que ciudadanos hicieron en Washington para mostrar su inconformidad ante la campaña que el gobierno hace para motivar a la población a vacunarse; el post de la actriz se acompañó de un texto en el que recalca que ninguna persona debe estar forzada a inyectar algo en su cuerpo contra su voluntad, considerando que las acciones sobre la vacunación no son las correctas, además de enfatizar que ese no es el camino “no es seguro, no es saludable y no es amor”.

Evangeline destacó que previo a la contingencia mundial por COVID ella ya tenía una postura clara sobre la libre elección en cuanto al cuidado de la salud y tras estos años de pandemia ha decidido mantener su postura de libre decisión sobre si vacunarse o no.

Entre las más de 100 mil reacciones que provocó su publicación destacó el apoyo de la también actriz Gina Carano, quien también compartió en meses atrás posturas de inconformidad hacia la pandemia, lo que avivó en su momento el enojo de los fans y peticiones a Disney para que fuera removida del elenco de “Star Wars” en la serie de “The Mandalorian” y una serie en solitario que tendría, considerando también los comentarios que hizo con tintes racistas y de apoyo a Donald Trump. Al final, Disney decidió quitarla del elenco y cancelar la serie que sería protagonizada por ella.

¿Qué hará Marvel?

En redes sociales el nombre de Evangeline ha protagonizado discusiones entre los fans de su trabajo y población en general, pues hay quienes defienden la postura de la actriz al referir que ella es libre de vacunarse o no, sin embargo, otros usuarios han destacado que al ser una figura pública debe tener cuidado y sensibilidad para no desinformar sobre los efectos de la vacunación, en especial, al no tener en cuenta la cantidad de muertes que la pandemia ha provocado en Estados Unidos ante una ola creciente de antivacunas.

Marvel habría conformado que la nueva entrega de “Ant-Man” logró finalizar sus filmaciones en 2021, con la intención de que la entrega de “Quantumania” quede lista para su estreno en 2023, tiempo que los fans consideraron bastante largo, no obstante, ahora consideran que este tiempo será utilizado para retomar grabaciones y acomodar la historia si es que Evangeline es removida del elenco ante sus declaraciones antivacuna.

Ni Marvel ni Disney han compartido una postura concreta ante el revuelo que ha causado Evangeline y si su personaje tendrá que ser eliminado del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque los fans han solicitado que por respeto a los fallecidos y afectados por COVID, la actriz debe tener una sanción ejemplar por compartir información incorrecta, aunque esto implique tener que reformular la historia sin ella y atrasar un par de años más el estreno del filme.

Kevin Feige reading Evangeline Lilly’s latest Instagram post pic.twitter.com/6gJaTj5u4w — Aidan (@ArkhamRanger) January 27, 2022

Tras el escándalo que protagonizó Gina Carano, Disney enfatizó que su prioridad es mantener a salvo a su equipo de trabajo, y aunque respetaba las posturas personales de cada integrante del elenco, filtraciones de diversas producciones señalaron que el estudio estaría solicitando a su elenco, de todas las áreas, a vacunarse para poder sumarse o retomar filmaciones suspendidas por la pandemia, o que al menos tendrían que apegarse estrictamente a los protocolos sanitarios del set y cumplir con rigurosidad las pruebas PCR para garantizar que no hubiera brotes de contagio.

La actriz Laetitia Wright, quien da vida a “Shuri” en el Universo Cinematográfico Marvel, en la línea narrativa de “Pantera Negra”, también ha estado en las discusiones de redes sociales tras manifestar en contra de las vacunas obligatorias en las áreas de trabajo. Aunque surgieron rumores que Disney la sacaría del elenco, el estudio llegó a un acuerdo con el propósito de que la actriz ya no difundiera información errónea sobre la pandemia y la vacunación, por lo que aún permanece en los planes futuros de Marvel.

