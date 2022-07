Una nueva aventura llega para “Mexicánicos”, que a partir de hoy 12 de julio, compartirá a su público los desafíos que dan forma a “Mexicánicos Sin Fronteras”, la nueva temporada que, con el apoyo de Discovery, ha llevado a su líder, el tapatío Martín Vaca a emprender una peculiar ruta por Estados Unidos (EU), en donde ha encontrado retos y aprendizajes en su conocida pasión por la customización y restauración de coches.

Previo al estreno que “Mexicánicos Sin Fronteras” tendrá en la programación de “Martes de Motores”, de Discovery, Martín Vaca comparte en entrevista con EL INFORMADOR algunas de las sorpresas que esta ruta tendrá para deleite de la audiencia durante su visita a ciudades como: Miami, Los Ángeles, San Diego y Houston; en las que en cada una se desarrolla un episodio especial para conocer cómo es el mundo de los coches en Estados Unidos y quiénes están marcando las tendencias: “Discovery me ha ayudado en todo sentido para ir al lugar indicado, ir al taller atractivo, los lugares, me ayudan, son los que marcan el camino. Andaremos también en Tijuana, Ensenada, Houston, ahorita se hicieron cuatro primeros episodios y esperemos que haya mucho más”, indica Martín Vaca.

Con “Mexicánicos Sin Fronteras” Martín no solo irá a la búsqueda de actualizaciones y tendencias, pues el encuentro con especialistas será una constante con íconos, como: el genio de las customizaciones Alex Vega y su taller “The Auto Firm”, en Miami; así como con Neto Ramírez y Joe Camacho, con quienes tendrá la oportunidad de estar al volante de excéntricos coches como el Lamborghini Urus y un McLaren, en Los Ángeles, por ejemplo.

“Hay muchos lugares importantes; me llevaron a conocer un lugar muy especial donde fabrican los automóviles para las películas, automóviles especiales… Así es en todos los lugares donde me llevaron, a talleres muy finos, con diferentes estilos, de mucha gente latina, quienes también son muy importantes, que me ayudan para hacer el programa”.

Un ejemplo de inspiración

Martín Vaca destaca la emoción por ofrecer al público una experiencia diferente en “Mexicánicos”, al indicar que si bien el programa se ha convertido en un referente para los apasionados por los coches, este proyecto ha trascendido no solo fronteras al llegar a ahora Estados Unidos, pues refiere cómo tanto adultos, niños, niñas y hasta monjas han quedado maravillados por esta vocación, pues si hay algo que ha caracterizado al contenido de este programa es que en cada episodio siempre se aprende algo nuevo se sea experto o no en automóviles.

“Nunca se deja de aprender, porque diario está saliendo tecnología y cosas nuevas que me dejan con la boca abierta, ver a un carro al que yo sólo le pongo la direccional y éste camina, se acomoda, se cambia de carril, para mí es sorprendente”, apunta Martín Vaca y puntualiza que la tecnología destaca en Estados Unidos, lo que brinda también nuevos modelos de aprendizaje y trabajo.

“Allá se ayudan mucho con la tecnología, con muchas herramientas que, aquí en México, uno lo tiene que hacer despacito, a mano. Allá tienen la herramienta mucho más sofisticada y eso es muy bueno, conocerla, que eso ya está al alcance de las manos de uno, es muy bonito, poco a poco tenemos que ir trayendo toda esa tecnología al taller”.

Martín Vaca señala que cuando alguien le pregunta cuál es la clave para emprender un taller como el de “Mexicánicos”, él siempre responde que, más allá del recurso que se pueda necesitar y de la creatividad que distinguirá al proyecto, el secreto está en siempre concluir el trabajo de la mejor manera posible, pues la disciplina y la responsabilidad son los elementos necesarios para ganarse la confianza y respeto de los clientes.

“Yo les explico que cuando empiecen un proyecto, por chiquito, mediano o grande que sea, que lo terminen aunque se acabe el presupuesto, que busquen la manera de ajustar las cosas. Alguna vez un cliente me dijo: ‘Trabajo que empiezas, trabajo que terminas’, a lo mejor ya no con la calidad que pensaba o soñaba, pero el hecho de tener un proyecto, un sueño de cualquier trabajo que se tenga, creo es buenísimo eso”, agrega.

Aunado a la responsabilidad que se adquiere con la reparación de un coche, cual sea el desafío, Martín Vaca destaca que otro punto clave en esta vocación es la honestidad, al recordar que en su caso, aún con la experiencia de décadas que lo respaldan, siempre ha optado por ser directo y sincero con sus clientes sobre las dimensiones y resultados reales de cada proyecto y las mejoras que después se pueden seguir haciendo.

Agéndalo

Estreno: “Mexicánicos Sin Fronteras”, hoy a las 20:50 horas, en la programación de “Martes de Motores”, de Discovery. Repetición, domingos, 22:25 horas.