Martha Higareda, la nueva consentida de Netflix

Martha Higareda está tan comprometida con sus historias y personajes, que afronta los retos actorales que se le presentan, incluso aparecer en pantalla sin ropa.

La responsabilidad de ejecutar un papel y que sea entendido por el público es su principal objetivo, al igual que mostrar su talento, por eso no le molestó hacer un desnudo en la serie “Altered Carbon”.

“Un actor es un actor de pies a cabeza y a veces hay que apostar por tus sueños y en lo que crees teniendo una fidelidad a tus personajes. Me voy en las noches a dormir y digo: ‘qué bonito es que ahora la gente va a abrir un libro best seller (en el que está basado el programa) y, al leerlo, van a ver mi cara y la de Joel Kinnaman’.

“Esa es la parte en la que yo me enfoco. Las otras son cosas que haces como actriz: interpretas y eres ese personaje, sobre todo en esta serie donde era muy importante establecer que no eres un cuerpo”, comentó la también guionista en entrevista.

En la serie de Netflix interpreta a la detective Kristin Ortega en un mundo del futuro, donde la mente puede ser colocada en cualquier cuerpo, por lo que la carne se vuelve reemplazable.

Ahora que la gente ha visto su papel, Higareda se siente satisfecha y feliz por la recepción que tienen, pues las críticas han sido positivas.

“Los comentarios que he recibido es qué bonito que una latina nos represente en una policía. Fuimos la serie número uno y todavía no me cae el veinte de lo importante que es. Lo vivo todos los días con mucho agradecimiento y creo que es un paso muy fuerte en mi carrera. Es un sueño hecho realidad, detrás de todo eso viene un esfuerzo muy grande. La primera vez que fui a Estados Unidos mi inglés no era bueno, me fui con una maleta para que me descubrieran y me regresé con dos cosas que compré allá, pero nada más”, contó.

Durante su etapa sin conseguir papeles en producciones extranjeras, Higareda decidió no quedarse inactiva y aumentar sus posibilidades en otras partes de la realización de películas, con lo que comenzó su carrera de guionista para producciones realizadas en México.

“Te Presento a Laura” y “Cásese Quien Pueda” fueron resultado de su decisión y ahora va por el estreno de “Todas Caen”, donde colaborará con su hermana Miri, y en la que un hombre que sabe todos los secretos para conquistar se topa con una mujer que sabe dominar a los caballeros.

Para relajarse de sus actividades, la actriz asistió a una sesión de meditación y a una pasarela de trajes de baño organizada por la marca de bloqueador solar Hawaiian Tropic.